Wedbush positif sur Apple avant ses trimestriels

Wedbush réaffirme son opinion "surperformance" et son objectif de cours de 350 dollars sur Apple, tout en maintenant le titre dans sa liste des meilleures idées et sa liste IVES AI 30, à l'approche de la publication de ses trimestriels, ce jeudi après la clôture.

Le broker s'attend à de solides résultats après la période des fêtes, alors que selon lui "Wall Street continue de sous-estimer ce que 2026 va réserver à Apple, car ce sera enfin le moment où il se plongera dans le grand bain de sa feuille de route stratégique pour l'IA".



Selon lui, le consensus de 138,4 MdsUSD de revenus est battable "compte tenu de la force de l'iPhone 17, y compris un rebond majeur en Chine malgré la forte concurrence dans la région, qui a été une surprise positive dans ce supercycle de l'iPhone 17 jusqu'à présent".



Wedbush pense que 2026 sera une année charnière, car le groupe cherchera à faire passer la demande d'un cycle de vente solide de l'iPhone 17 à l'iPhone 18, tout en gérant la pression sur des marchés clés comme la Chine et en maintenant le rythme de ses initiatives d'IA.