Wedbush relève sa cible sur Apple, confiant dans ses perspectives dans l'IA
Wedbush réaffirme son opinion "surperformance" sur Apple avec un objectif de cours porté de 350 USD à 400 USD, entrevoyant un avenir prometteur pour la firme technologique à l'ère de l'IA, qui débutera selon lui lors de la WWDC en juin.
Selon le broker, le groupe basé à Cupertino (Californie) devrait être l'un des gagnants de la révolution de l'IA, alors qu'environ 20% de la population mondiale devrait, d'après lui, accéder à l'IA via un appareil Apple au cours des prochaines années.
Wedbush pense qu'au cours des prochaines années, Apple sera en mesure de monétiser les services d'IA et les fonctionnalités de stockage, ce qui pourrait se traduire par 15 MdsUSD de revenus annuels supplémentaires pour le groupe.
"En Chine, malgré l'attention médiatique, le partenariat avec Alibaba dans le domaine de l'IA prendra une importance accrue, Apple cherchant à conquérir son vaste marché en pleine expansion en Chine", estime-t-il en outre.
"Nous pensons que la monétisation et les services liés à l'IA ajouteront à terme entre 75 USD et 100 USD à l'action Apple, un élément qui, selon nous, n'est pas pris en compte dans le multiple actuel", ajoute le broker.
Apple Inc. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de matériel informatique et de supports de musique. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- produits de téléphonie (50,4%) : marque iPhone ;
- périphériques (8,6%) : écrans, systèmes de stockage, imprimantes, caméras vidéo, cartes mémoires, serveurs, commutateurs, etc. ;
- ordinateurs (8,1%) : ordinateurs portables (marques MacBook, MacBook Air et MacBook Pro) et ordinateurs de bureau (iMac, Mac mini, Mac Pro et Xserve) ;
- supports de musique (6,7%) : lecteurs de musique iPod et iPad et accessoires ;
- autres (26,2%) : logiciels, services de maintenance, d'accès à Internet, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Amériques (42,8%), Chine-Hong Kong-Taïwan (15,5%), Japon (6,9%), Asie-Pacifique (8,1%) et Europe-Inde-Moyen-Orient-Afrique (26,7%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.