Wedbush relève sa cible sur Apple, confiant dans ses perspectives dans l'IA

Wedbush réaffirme son opinion "surperformance" sur Apple avec un objectif de cours porté de 350 USD à 400 USD, entrevoyant un avenir prometteur pour la firme technologique à l'ère de l'IA, qui débutera selon lui lors de la WWDC en juin.

Selon le broker, le groupe basé à Cupertino (Californie) devrait être l'un des gagnants de la révolution de l'IA, alors qu'environ 20% de la population mondiale devrait, d'après lui, accéder à l'IA via un appareil Apple au cours des prochaines années.



Wedbush pense qu'au cours des prochaines années, Apple sera en mesure de monétiser les services d'IA et les fonctionnalités de stockage, ce qui pourrait se traduire par 15 MdsUSD de revenus annuels supplémentaires pour le groupe.



"En Chine, malgré l'attention médiatique, le partenariat avec Alibaba dans le domaine de l'IA prendra une importance accrue, Apple cherchant à conquérir son vaste marché en pleine expansion en Chine", estime-t-il en outre.



"Nous pensons que la monétisation et les services liés à l'IA ajouteront à terme entre 75 USD et 100 USD à l'action Apple, un élément qui, selon nous, n'est pas pris en compte dans le multiple actuel", ajoute le broker.