Wedbush réitère son opinion 'surperformance' sur Nvidia et augmente son objectif de cours de 210 à 230 dollars, au lendemain de la publication trimestrielle du fabricant de puces pour l'intelligence artificielle (IA), qui 'a répondu aux attentes'.
'Nous pensons que les résultats du 3e trimestre (57 milliards de dollars de revenus) et les prévisions pour le 4e trimestre (65 MdsUSD de revenus et 75% de marge brute) correspondaient aux espoirs des analystes acheteurs', estime le broker.
'La réaffirmation par Nvidia de son objectif précédent de revenus Blackwell/Rubin de 500 MdsUSD d'ici fin 2026 (avec 75% de marge brute maintenue au cours de 2027) suggère à nouveau du potentiel de hausse par rapport au consensus et à nos attentes', poursuit-il.
NVIDIA Corporation est le n° 1 mondial de la conception, du développement et de la commercialisation de processeurs graphiques programmables. Le groupe développe parallèlement des logiciels associés. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- solutions informatiques et de mise en réseau (89%) : plateformes et infrastructures de centres de données, solutions d'interconnexion Ethernet, solutions calcul haute performance, plateformes et solutions pour véhicules autonomes et intelligents, solutions pour l'infrastructure d'intelligence artificielle d'entreprise, processeurs d'extraction de crypto-monnaies, cartes informatiques embarquées pour la robotique, l'enseignement, l'apprentissage et le développement de l'intelligence artificielle, etc. ;
- processeurs graphiques (11%) : destinés aux ordinateurs, aux consoles de jeux, aux plateformes de diffusion en direct de jeux vidéo, aux stations de travail, etc. (marques GeForce, NVIDIA RTX, Quadro, etc.). Le groupe propose également des ordinateurs portables et de bureau, des ordinateurs de jeu, des périphériques pour ordinateurs (moniteurs, souris, manettes de jeux, télécommandes, etc.), des logiciels pour l'informatique visuelle et virtuelle, des plateformes pour les systèmes d'info-divertissement automobiles et des plateformes de collaboration dans le cloud.
Le CA par secteur d'activité se ventile entre stockage de données (88,3%), jeux (8,7%), visualisation professionnelle (1,4%), automobile (1,3%) et autres (0,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (46,9%), Singapour (18,2%), Taïwan (15,8%), Chine et Hong Kong (13,1%) et autres (6%).
