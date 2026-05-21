Wedbush relève sa cible sur Nvidia après un fort 1er trimestre

Wedbush réitère son opinion "surperformance" sur Nvidia et relève son objectif de cours de 300 USD à 330 USD, au lendemain de la publication par le spécialiste des puces pour l'IA de ses résultats du 1er trimestre, publication dans laquelle il souligne plusieurs points positifs.

Selon le broker, Nvidia a réalisé un fort 1er trimestre avec un chiffre d'affaires de 81,6 MdsUSD et un BPA de 1,87 USD, des niveaux supérieurs aux estimations consensuelles, qui étaient respectivement de 79,2 MdsUSD et de 1,77 USD.



La direction a annoncé viser un chiffre d'affaires de 91 MdsUSD pour le 2e trimestre, ce qui, selon Wedbush, a légèrement dépassé les attentes des analystes buy-side (plus de 90 MdsUSD selon lui) et largement celles des analystes sell-side (environ 87 MdsUSD).



Wedbush estime en outre que, pour cette projection, la direction s'est probablement dotée d'une marge de sécurité de plusieurs MdsUSD, afin de se ménager la possibilité d'un nouveau dépassement des attentes à l'occasion de sa prochaine publication trimestrielle.



Le broker souligne aussi que le CEO Jensen Huang a indiqué prévoir près de 20 MdsUSD pour les seules ventes de processeurs CPU (central processing units, microprocesseurs installés sur les cartes mères des ordinateurs) cette année.



"Il a également laissé entendre que Vera Rubin sera probablement confrontée à des problèmes d'approvisionnement tout au long du cycle de vie de la plateforme", ajoute Wedbush, pour qui Nvidia semble pourtant mieux placé en matière d'approvisionnement que les autres acteurs de la tech.