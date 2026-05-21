Wedbush relève sa cible sur Nvidia après un fort 1er trimestre
Wedbush réitère son opinion "surperformance" sur Nvidia et relève son objectif de cours de 300 USD à 330 USD, au lendemain de la publication par le spécialiste des puces pour l'IA de ses résultats du 1er trimestre, publication dans laquelle il souligne plusieurs points positifs.
Selon le broker, Nvidia a réalisé un fort 1er trimestre avec un chiffre d'affaires de 81,6 MdsUSD et un BPA de 1,87 USD, des niveaux supérieurs aux estimations consensuelles, qui étaient respectivement de 79,2 MdsUSD et de 1,77 USD.
La direction a annoncé viser un chiffre d'affaires de 91 MdsUSD pour le 2e trimestre, ce qui, selon Wedbush, a légèrement dépassé les attentes des analystes buy-side (plus de 90 MdsUSD selon lui) et largement celles des analystes sell-side (environ 87 MdsUSD).
Wedbush estime en outre que, pour cette projection, la direction s'est probablement dotée d'une marge de sécurité de plusieurs MdsUSD, afin de se ménager la possibilité d'un nouveau dépassement des attentes à l'occasion de sa prochaine publication trimestrielle.
Le broker souligne aussi que le CEO Jensen Huang a indiqué prévoir près de 20 MdsUSD pour les seules ventes de processeurs CPU (central processing units, microprocesseurs installés sur les cartes mères des ordinateurs) cette année.
"Il a également laissé entendre que Vera Rubin sera probablement confrontée à des problèmes d'approvisionnement tout au long du cycle de vie de la plateforme", ajoute Wedbush, pour qui Nvidia semble pourtant mieux placé en matière d'approvisionnement que les autres acteurs de la tech.
NVIDIA Corporation est le n° 1 mondial de la conception, du développement et de la commercialisation de processeurs graphiques programmables. Le groupe développe parallèlement des logiciels associés. Le CA par famille de produits se répartit comme suit :
- solutions informatiques et de mise en réseau (89%) : plateformes et infrastructures de centres de données, solutions d'interconnexion Ethernet, solutions calcul haute performance, plateformes et solutions pour véhicules autonomes et intelligents, solutions pour l'infrastructure d'intelligence artificielle d'entreprise, processeurs d'extraction de crypto-monnaies, cartes informatiques embarquées pour la robotique, l'enseignement, l'apprentissage et le développement de l'intelligence artificielle, etc. ;
- processeurs graphiques (11%) : destinés aux ordinateurs, aux consoles de jeux, aux plateformes de diffusion en direct de jeux vidéo, aux stations de travail, etc. (marques GeForce, NVIDIA RTX, Quadro, etc.). Le groupe propose également des ordinateurs portables et de bureau, des ordinateurs de jeu, des périphériques pour ordinateurs (moniteurs, souris, manettes de jeux, télécommandes, etc.), des logiciels pour l'informatique visuelle et virtuelle, des plateformes pour les systèmes d'info-divertissement automobiles et des plateformes de collaboration dans le cloud.
Le CA par secteur d'activité se ventile entre stockage de données (88,3%), jeux (8,7%), visualisation professionnelle (1,4%), automobile (1,3%) et autres (0,3%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (46,9%), Singapour (18,2%), Taïwan (15,8%), Chine et Hong Kong (13,1%) et autres (6%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.