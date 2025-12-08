Wedbush réaffirme son opinion "surperformance" sur Apple et relève son objectif de cours de 320 à 350 dollars, considérant que 2026 sera en fin de compte l'année qui verra le groupe entrer véritablement dans la révolution de l'IA.
"Nous croyons aussi que les ventes d'iPhone 17 se sont bien comportées vers la fin de l'année, en y compris en Chine, Apple continuant de dépasser les attentes du marché avec une saison des ventes vigoureuse à venir", ajoute-t-il.
"Le temps est maintenant venu pour Apple d'accélérer ses efforts d'IA", juge Wedbush, pour qui "la pièce de la monétisation de l'IA pourrait ajouter 75 à 100 USD par action au dossier sur les toutes prochaines années".
D'après le broker, la nomination d'Amar Subramanya constitue "le bon recrutement au bon moment", des embauches extérieures étant nécessaires pour améliorer la stratégie IA du groupe avec une nouvelle culture.
Apple Inc. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de matériel informatique et de supports de musique. Le CA par famille de produits et services se répartit comme suit :
- produits de téléphonie (51,4%) : marque iPhone ;
- périphériques (9,5%) : écrans, systèmes de stockage, imprimantes, caméras vidéo, cartes mémoires, serveurs, commutateurs, etc. ;
- ordinateurs (7,7%) : ordinateurs portables (marques MacBook, MacBook Air et MacBook Pro) et ordinateurs de bureau (iMac, Mac mini, Mac Pro et Xserve) ;
- supports de musique (6,8%) : lecteurs de musique iPod et iPad et accessoires ;
- autres (24,6%) : logiciels, services de maintenance, d'accès à Internet, etc.
La répartition géographique du CA est la suivante : Amériques (42,7%), Chine-Hong Kong-Taïwan (17,1%), Japon (6,4%), Asie-Pacifique (7,9%) et Europe-Inde-Moyen-Orient-Afrique (25,9%).
