Wedbush relève son objectif de cours sur Apple

Wedbush réaffirme son opinion "surperformance" sur Apple et relève son objectif de cours de 320 à 350 dollars, considérant que 2026 sera en fin de compte l'année qui verra le groupe entrer véritablement dans la révolution de l'IA.



"Nous croyons aussi que les ventes d'iPhone 17 se sont bien comportées vers la fin de l'année, en y compris en Chine, Apple continuant de dépasser les attentes du marché avec une saison des ventes vigoureuse à venir", ajoute-t-il.



"Le temps est maintenant venu pour Apple d'accélérer ses efforts d'IA", juge Wedbush, pour qui "la pièce de la monétisation de l'IA pourrait ajouter 75 à 100 USD par action au dossier sur les toutes prochaines années".



D'après le broker, la nomination d'Amar Subramanya constitue "le bon recrutement au bon moment", des embauches extérieures étant nécessaires pour améliorer la stratégie IA du groupe avec une nouvelle culture.