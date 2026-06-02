Wedbush relève son objectif de cours sur IBM

Wedbush réitère son opinion "surperformance" sur IBM et relève son objectif de cours de 320 USD à 350 USD, se disant de plus en plus confiant dans la capacité du groupe à "poursuivre sa croissance rentable sur ses marchés verticaux, nouveaux comme existants, les craintes liées à la crise du SaaS étant désormais dissipées".

"IBM demeure l'un des principaux bénéficiaires de la hausse des investissements mondiaux dans le développement des infrastructures d'IA. L'entreprise cherche à étendre sa présence mondiale en tirant parti de son architecture ouverte et évolutive pour innover rapidement et répondre à la demande croissante en matière de cloud hybride et d'IA", souligne le broker.



Alors que la stratégie quantique d'IBM vise à maintenir sa position de leader dans la fourniture d'infrastructures de calcul quantique en proposant l'environnement d'exécution des capacités quantiques, Wedbush estime que le positionnement d'IBM à l'avant-garde de l'IA et du quantique reste sous-estimé.