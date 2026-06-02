Wedbush réitère son opinion "surperformance" sur IBM et relève son objectif de cours de 320 USD à 350 USD, se disant de plus en plus confiant dans la capacité du groupe à "poursuivre sa croissance rentable sur ses marchés verticaux, nouveaux comme existants, les craintes liées à la crise du SaaS étant désormais dissipées".
"IBM demeure l'un des principaux bénéficiaires de la hausse des investissements mondiaux dans le développement des infrastructures d'IA. L'entreprise cherche à étendre sa présence mondiale en tirant parti de son architecture ouverte et évolutive pour innover rapidement et répondre à la demande croissante en matière de cloud hybride et d'IA", souligne le broker.
Alors que la stratégie quantique d'IBM vise à maintenir sa position de leader dans la fourniture d'infrastructures de calcul quantique en proposant l'environnement d'exécution des capacités quantiques, Wedbush estime que le positionnement d'IBM à l'avant-garde de l'IA et du quantique reste sous-estimé.
International Business Machines Corporation (IBM) figure parmi les 1ers prestataires mondiaux de services informatiques. Le CA par activité se répartit comme suit :
- développement solutions cognitives et de logiciels de traitement des transactions (43,2%) ;
- prestations de services informatiques (33%) : prestations de conseil (gestion de la chaîne logistique, de la performance financière, de la relation client, des ressources humaines, etc.), de gestion des applications, d'intégration de systèmes, de cloud computing, d'hébergement, de support technique, etc. ;
- vente d'infrastructures informatiques (22,3%) : solutions d'infrastructures informatiques hybrides, micro-ordinateurs, serveurs, périphériques, réseaux, matériel de stockage de données, etc. ;
- financement d'équipements informatiques (1,1%) ;
- autres (0,4%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (40,1%), Amériques (9,7%), Europe-Moyen Orient-Afrique (31%) et Asie-Pacifique (19,2%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
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Globale
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Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.