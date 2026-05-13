Wedbush relève son objectif de cours sur Oracle

Wedbush réaffirme son opinion "surperformance" sur Oracle avec un objectif de cours relevé de 225 USD à 275 USD, sa confiance dans le dossier grandissant à la suite de ses analyses du positionnement stratégique de l'entreprise dans le paysage des infrastructures d'IA.

Le broker estime toujours que le marché interprète mal l'histoire d'Oracle, les investisseurs accordant selon lui trop d'importance à l'optique de court terme liée aux investissements importants, et pas assez à la visibilité de la demande sous-jacente qui justifie ces investissements.



Wedbush se dit "de plus en plus à l'aise avec la relation avec OpenAI et plus constructif quant aux centres de données, car les craintes entourant Oracle restent exagérées et l'entreprise est de mieux en mieux placée pour devenir un acteur majeur de l'IA à l'échelle mondiale".



Selon lui, Oracle se forge un positionnement solide pour la prochaine grande phase de la révolution de l'IA, pensant que le groupe s'impose comme "l'une des rares entreprises capables de prendre en charge les charges de travail d'IA les plus exigeantes à grande échelle".