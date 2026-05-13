Wedbush réaffirme son opinion "surperformance" sur Oracle avec un objectif de cours relevé de 225 USD à 275 USD, sa confiance dans le dossier grandissant à la suite de ses analyses du positionnement stratégique de l'entreprise dans le paysage des infrastructures d'IA.
Le broker estime toujours que le marché interprète mal l'histoire d'Oracle, les investisseurs accordant selon lui trop d'importance à l'optique de court terme liée aux investissements importants, et pas assez à la visibilité de la demande sous-jacente qui justifie ces investissements.
Wedbush se dit "de plus en plus à l'aise avec la relation avec OpenAI et plus constructif quant aux centres de données, car les craintes entourant Oracle restent exagérées et l'entreprise est de mieux en mieux placée pour devenir un acteur majeur de l'IA à l'échelle mondiale".
Selon lui, Oracle se forge un positionnement solide pour la prochaine grande phase de la révolution de l'IA, pensant que le groupe s'impose comme "l'une des rares entreprises capables de prendre en charge les charges de travail d'IA les plus exigeantes à grande échelle".
Oracle Corporation est le 1er éditeur mondial de logiciels d'entreprise. Le CA par activité se répartit comme suit :
- prestations de support aux licences des logiciels et de services sur le cloud (76,7%) ;
- prestations de services aux clients (9,1%) ;
- vente de licences de logiciels sur le cloud et sur site (9,1%) : logiciels de bases de données, de gestion d'applications (gestion de la relation client, des approvisionnements, etc.), d'aide à la décision, etc. ;
- vente de matériels (5,1%).
La répartition géographique du CA est la suivante : Amériques (63,3%), Europe-Moyen Orient-Afrique (24,4%) et Asie Pacifique (12,3%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
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Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.