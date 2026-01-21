Wedbush remonte son objectif de cours sur Alphabet

Wedbush réaffirme son opinion "surperformance" sur Alphabet tout en remontant son objectif de cours de 350 à 360 dollars, dans le sillage d'un relèvement de ses estimations à court terme sur la maison mère de Google et YouTube.

"Les inquiétudes concernant l'impact de la GenAI sur l'entreprise continuent de s'estomper, et nous sommes devenus de plus en plus positifs quant à la durabilité à long terme du segment recherche", indique le broker.



L'intermédiaire met en avant de récents commentaires de la direction autour de la recherche et de YouTube "encourageants", et indique que les résultats de son enquête se sont révélés "constructifs par rapport aux attentes".



"Nous pensons que les investisseurs se concentreront également sur le secteur Cloud, qui a fait preuve d'une forte dynamique et devrait bénéficier d'un soulagement des contraintes de capacité au 2025 et au début de 2026", ajoute Wedbush.



"À notre avis, la valorisation reste attractive, avec une opportunité potentielle de progression dans l'ensemble de l'entreprise au cours des prochains trimestres", poursuit le broker, qui relève donc ses estimations.