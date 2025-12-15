Wedbush réaffirme son opinion "surperformance" sur Micron Technology avec un objectif de cours rehaussé de 220 à 300 dollars, dans le sillage d'une augmentation de ses estimations pour le groupe avant la publication de ses résultats ce mercredi.
"Les meilleures conditions de l'industrie de la mémoire au cours des derniers mois ont permis à Micron (et au secteur) de bénéficier d'une hausse plus marquée des ASP que ce que nous avions anticipé auparavant", estime le broker.
S'attendant à ce que les résultats dépassent les objectifs du groupe, Wedbush porte ses prévisions pour le trimestre un peu au-dessus du haut des prévisions initiales de Micron, mais il "ne serait pas surpris que son modèle révisé s'avère trop prudent".
Micron Technology, Inc. est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de semi-conducteurs. Les produits du groupe comprennent des produits mémoires (mémoires dynamiques, des mémoires flash, etc.) et des systèmes semi-conducteurs. Le CA par marché se répartit comme suit :
- infrastructures informatiques (37,9%) : ordinateurs, systèmes réseaux, systèmes graphiques et serveurs cloud ;
- téléphones et périphériques mobiles (25,3%) : smartphones, tablettes et appareils mobiles ;
- supports de stockage (18,3%) : notamment composants de stockage dans le cloud, de stockage de données fixes ou amovibles ;
- autres (18,5%) : notamment marchés de l'automobile, de la maison connectée et de l'électronique grand public.
Au 29/08/2024, le groupe dispose de 11 sites de production dans le monde.
La répartition géographique du CA est la suivante : Etats-Unis (52,4%), Taiwan (18,7%), Chine (12,1%), Hong Kong (4,3%), Japon (3,4%), Asie-Pacifique (5,3%), Europe (3,3%) et autres (0,5%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.