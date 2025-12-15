Wedbush remonte son objectif de cours sur Micron

Wedbush réaffirme son opinion "surperformance" sur Micron Technology avec un objectif de cours rehaussé de 220 à 300 dollars, dans le sillage d'une augmentation de ses estimations pour le groupe avant la publication de ses résultats ce mercredi.



"Les meilleures conditions de l'industrie de la mémoire au cours des derniers mois ont permis à Micron (et au secteur) de bénéficier d'une hausse plus marquée des ASP que ce que nous avions anticipé auparavant", estime le broker.



S'attendant à ce que les résultats dépassent les objectifs du groupe, Wedbush porte ses prévisions pour le trimestre un peu au-dessus du haut des prévisions initiales de Micron, mais il "ne serait pas surpris que son modèle révisé s'avère trop prudent".