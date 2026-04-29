Donald Trump adore la monarchie britannique. Au point de se comporter comme un roi ?

Le tapis rouge était de sortie cette semaine à Washington pour accueillir Charles III et son épouse Camilla. Une visite d’Etat de 4 jours placée sous le signe de la tradition, du protocole et de l’amitié historique entre Londres et Washington. A leur arrivée, le couple royal a été accueilli par Donald et Melania Trump lors d’une cérémonie officielle à la Maison Blanche, entre hymnes nationaux et parade militaire.

Pourtant, en franchissant les grilles de la Maison Blanche, le roi britannique a peut-être eu l’impression d’avoir atterri dans un palace de luxe floridien.

Depuis le retour de Donald Trump au pouvoir, la capitale américaine connaît une forme de “trumpisation”. A côté de lui, même un roi paraît discret. Dans l’immobilier, il plaçait son nom en lettres géantes sur les façades de ses tours. A la Maison Blanche, il continue sur la même lancée. Plusieurs pièces ont récemment été rénovées dans le style de Mar-a-Lago avec du marbre brillant et des lustres imposants.

Même les institutions publiques n’y échappent plus. Plusieurs projets monumentaux ont vu le jour à Washington, dont un immense arc de triomphe de 76m, déjà surnommé “l’arc de Trump”. Une manière assez subtile de rappeler qu'à 80 ans, le président semble particulièrement préoccupé par son héritage et la manière dont l’Histoire se souviendra de lui.

La Maison Blanche s’y met aussi. Durant la visite de Charles III, le compte officiel de la présidence américaine publiait une photo des deux dirigeants accompagnée d’une légende sobre et délicate : “Two Kings”. De quoi choquer les historiens américains qui rappellent régulièrement que le pays s’est construit précisément pour ne plus avoir de roi.

Face à ça, Charles III paraît presque appartenir à un autre siècle. La monarchie britannique repose sur des codes anciens portés sur la discrétion, la retenue et le protocole millimétré. Tout est contrôlé et élégant. Chez les Windsor, le scandale prend la forme d’un regard mal placé sur un balcon. Chez Trump c’est généralement annoncé avec une musique dramatique et une publication en majuscules sur X.

Le roi a d'ailleurs profité du dîner d'Etat pour glisser un mot sur le projet coûteux de salle de bal du milliardaire. Avec un humour britannique, il a lancé : “Je suis au regret de dire que nous, les Britanniques, avons bien sûr tenté notre propre projet de réaménagement immobilier de la Maison Blanche en 1814”, faisant allusion à l'incendie du bâtiment par les troupes britanniques lors de la guerre. Un pic qui souligne le fossé entre l'histoire et le branding du promoteur immobilier.

Cette visite intervient dans un contexte international particulièrement tendu. Certains observateurs la comparent avec celle de sa mère Elizabeth II après la crise du canal de Suez, l’une des dernières périodes où les relations diplomatiques anglo-américaines avaient été sous une telle pression.

La rencontre aura malgré tout permis de réaffirmer les liens entre les Etats-Unis et le Royaume-Uni. Les deux dirigeants ont notamment échangé autour des tensions géopolitiques actuelles et de la guerre au Moyen-Orient, tout en affichant leur volonté de maintenir une coopération étroite sur les grands dossiers internationaux. Reste à savoir si Charles est reparti avec des dossiers stratégiques ou simplement avec l'adresse du décorateur de Trump.