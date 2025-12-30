La société Wellington Management agissant pour le compte de fonds et de clients, a déclaré avoir franchi en hausse, le 24 décembre 2025, le seuil de 5% du capital de la société Elis et détenir, pour le compte desdits fonds et clients, 11 697 544 actions Elis représentant autant de droits de vote, soit 5,02% du capital et 4,08% des droits de vote de cette société.

Ce franchissement de seuil résulte d'une diminution du nombre total d'actions Elis.