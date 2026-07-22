Wellington Management se renforce dans les droits de vote de Valeo

Dans un avis adressé à l'AMF, Wellington Management Group LLP, agissant pour le compte de fonds et de clients, a déclaré avoir franchi à la hausse, le 17 juillet, le seuil de 5% des droits de vote de Valeo, à la suite d'une acquisition d'actions sur le marché.

La société de gestion basée à Boston a précisé détenir, pour le compte desdits fonds et clients, 14 073 999 actions Valeo représentant autant de droits de vote, soit 5,73% du capital et 5,08% des droits de vote de l'équipementier automobile français.



Par ailleurs, Goldman Sachs Group a déclaré à l'AMF avoir franchi à la hausse, le 14 juillet, par l'intermédiaire des sociétés qu'il contrôle, le seuil de 5% du capital de Forvia et détenir, indirectement, 9 933 800 actions Forvia, soit 5,04% du capital et 4,32% des droits de vote.



Selon la banque américaine, ce franchissement de seuil résulte d'une acquisition d'actions Forvia hors marché et d'une augmentation du nombre d'actions détenues par assimilation.