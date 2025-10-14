Wells Fargo a publié mardi des résultats supérieurs aux prévisions pour le troisième trimestre, portés par une forte croissance des prêts et un redressement de sa banque d’investissement. Le bénéfice net s’est établi à 5,59 milliards de dollars, soit 1,66 dollar par action, contre 1,55 dollar attendu, tandis que le chiffre d’affaires a progressé de 9% sur un an. L’action gagne près de 4% avant l’ouverture de Wall Street. Ces résultats interviennent quelques mois après la levée par la Réserve fédérale du plafond d’actifs de 1 950 milliards de dollars imposé depuis 2018, marquant une étape clé dans la sortie du scandale des faux comptes.

La banque a relevé son objectif de rendement des capitaux propres tangibles à 17-18%, contre 15% précédemment, après avoir maintenu un niveau de 15,2% sur les deux derniers trimestres. Les provisions pour pertes sur prêts ont reculé à 681 millions de dollars, traduisant une qualité de crédit robuste et une bonne résistance des ménages américains, dont les dépenses par carte restent dynamiques. Charlie Scharf, le PDG du groupe, a salué la "plus forte croissance trimestrielle des prêts depuis trois ans", tout en restant prudent face aux incertitudes économiques.

Les activités de banque d’investissement ont bondi de 25% à 840 millions de dollars sur le trimestre, profitant du rebond des fusions-acquisitions mondiales. Wells Fargo a participé à plusieurs grandes opérations, dont le rachat de Norfolk Southern par Union Pacific pour 85 milliards de dollars. Sa division de gestion de patrimoine a progressé de 6% à 3,31 milliards de dollars grâce à la vigueur des marchés. Après avoir levé 13 des 20 sanctions réglementaires qui la visaient depuis 2019, la banque entre dans une nouvelle phase de croissance. Son action, en hausse de 12,4% cette année, reste toutefois en retrait par rapport à JPMorgan (+28,5%) et Citigroup (+36,5%).