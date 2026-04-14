Toujours par rapport au même trimestre en 2025, la banque californienne a vu ses provisions pour pertes sur crédit croître de 22% à 1,13 MdUSD, tandis que ses dépenses hors intérêts ont augmenté de 3% à 14,33 MdsUSD.

En revanche, ses revenus ont augmenté de 6% à 21,45 MdsUSD, une croissance portée à la fois par ses revenus nets d'intérêts (+5%), grâce entre autres à de meilleurs résultats dans des activités de marché, et par ses autres types de revenus (+8%).

"Nous avons constaté des retombées positives continues des investissements que nous avons réalisés", commente son PDG Charlie Scharf, qui pointe ainsi des augmentations de 11% des prêts et de 7% des dépôts par rapport à l'année dernière.

"Nous constatons toujours une résilience continue de l'économie sous-jacente et la santé financière des ménages et des entreprises demeure solide, même si l'impact de la hausse des prix du pétrole prendra probablement un certain temps à se matérialiser", ajoute-t-il.