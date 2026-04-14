Wells Fargo en ligne avec les attentes au 1er trimestre

Wells Fargo dévoile un bénéfice net de 5,25 MdsUSD au titre du 1er trimestre 2026, soit un BPA en progression de 15% en comparaison annuelle à 1,60 USD, un niveau conforme à l'estimation moyenne des analystes.

Toujours par rapport au même trimestre en 2025, la banque californienne a vu ses provisions pour pertes sur crédit croître de 22% à 1,13 MdUSD, tandis que ses dépenses hors intérêts ont augmenté de 3% à 14,33 MdsUSD.



En revanche, ses revenus ont augmenté de 6% à 21,45 MdsUSD, une croissance portée à la fois par ses revenus nets d'intérêts (+5%), grâce entre autres à de meilleurs résultats dans des activités de marché, et par ses autres types de revenus (+8%).



"Nous avons constaté des retombées positives continues des investissements que nous avons réalisés", commente son PDG Charlie Scharf, qui pointe ainsi des augmentations de 11% des prêts et de 7% des dépôts par rapport à l'année dernière.



"Nous constatons toujours une résilience continue de l'économie sous-jacente et la santé financière des ménages et des entreprises demeure solide, même si l'impact de la hausse des prix du pétrole prendra probablement un certain temps à se matérialiser", ajoute-t-il.