Wells Fargo en ligne avec les attentes au 1er trimestre
Wells Fargo dévoile un bénéfice net de 5,25 MdsUSD au titre du 1er trimestre 2026, soit un BPA en progression de 15% en comparaison annuelle à 1,60 USD, un niveau conforme à l'estimation moyenne des analystes.
Toujours par rapport au même trimestre en 2025, la banque californienne a vu ses provisions pour pertes sur crédit croître de 22% à 1,13 MdUSD, tandis que ses dépenses hors intérêts ont augmenté de 3% à 14,33 MdsUSD.
En revanche, ses revenus ont augmenté de 6% à 21,45 MdsUSD, une croissance portée à la fois par ses revenus nets d'intérêts (+5%), grâce entre autres à de meilleurs résultats dans des activités de marché, et par ses autres types de revenus (+8%).
"Nous avons constaté des retombées positives continues des investissements que nous avons réalisés", commente son PDG Charlie Scharf, qui pointe ainsi des augmentations de 11% des prêts et de 7% des dépôts par rapport à l'année dernière.
"Nous constatons toujours une résilience continue de l'économie sous-jacente et la santé financière des ménages et des entreprises demeure solide, même si l'impact de la hausse des prix du pétrole prendra probablement un certain temps à se matérialiser", ajoute-t-il.
Wells Fargo & Company figure parmi les principaux groupes bancaires américains. Les revenus (avant éliminations intragroupe) par activité se répartit comme suit :
- banque de détail (43%) : vente de produits et de services bancaires classiques et spécialisés (crédit hypothécaire, crédit immobilier, crédit à la consommation, assurance, etc.) ;
- banque d'affaires, d'investissement et de marché (23%) ;
- gestion de patrimoine, courtage et gestion de fonds de retraite (18,4%) ;
- banque commerciale (15,2%) ;
- autres (0,4%).
A fin 2024, le groupe gère 1 371,8 MdsUSD d'encours de dépôts et 912,7 MdsUSD d'encours de crédits.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.