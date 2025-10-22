Wells Fargo inaugure un nouveau campus au Texas

Wells Fargo annonce l'ouverture officielle de son nouveau campus dans le quartier de Las Colinas à Irving, au Texas, marquant ainsi une étape importante dans son investissement dans la croissance économique de la région de Dallas-Fort Worth.



Couvrant 850 000 pieds carrés, le campus de Las Colinas rassemblera 4500 employés du groupe bancaire 'dans un environnement moderne et collaboratif conçu pour soutenir la croissance de l'entreprise et l'engagement communautaire'.



Destiné à être le premier campus à énergie nette positive du groupe, il dispose d'équipements de pointe, notamment d'un pavillon de restauration, d'un centre de remise en forme, de sentiers pédestres et d'un accès direct aux transports en commun.



A cette occasion, Wells Fargo annonce un don de 1 million de dollars à la Fondation OneStar pour le Fonds de rétablissement des inondations du centre du Texas, afin d'aider davantage les communautés de la région à se reconstruire.