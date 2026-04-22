Wendel finalise sa prise d'une part majoritaire dans Committed Advisors
Wendel annonce avoir finalisé l'acquisition d'une participation de 56% au capital de Committed Advisors auprès de ses partners fondateurs, qui ont réinvesti, dans le cadre de la transaction, l'intégralité du produit net de cession dans des fonds Committed Advisors.
Société d'investissement privée globale opérant sur le mid-market, Committed Advisors compte 55 collaborateurs, gère 7,7 MdsEUR d'actifs privés pour le compte d'investisseurs tiers et a réalisé plus de 250 transactions depuis sa création.
Le solde du capital de Committed Advisors, soit 44%, sera acquis par Wendel dans le cadre de transactions complémentaires prévues en 2029, 2032 et 2035, dans des conditions décrites lors de l'annonce de l'acquisition.
Par ailleurs, BNP Paribas Asset Management Alts annonce avoir conclu un accord en vue d'acquérir une participation de 5,9% du capital de Committed Advisors, acquise auprès de Wendel, dans le cadre du déploiement de son équipe GP Stakes.
Grâce à ce partenariat, Committed Advisors devient le spécialiste du marché secondaire au sein de Wendel Investment Managers, la plateforme de gestion d'actifs de Wendel, qui couvre déjà le buyout via IK Partners et le crédit privé via Monroe Capital.
À l'issue de cette transaction, Wendel Investment Managers gère plus de 49 MdsEUR d'actifs et devrait dépasser 200 MEUR de FRE en 2026 dans le private equity, la dette privée et les solutions de marchés privés.
Wendel est une société d'investissement spécialisée dans la prise de participations à long terme dans des sociétés cotées ou non cotées, ayant des positions de leader, afin d'accélérer leur croissance et leur développement. Wendel est actionnaire des sociétés Bureau Veritas (détention de 15% au 31/12/2025 ; prestations de certification et de contrôle qualité), Crisis Prevention Institute (CPI ; 97,7% ; prestations de formation), Stahl (68,1% ; fabrication de produits chimiques destinés au revêtement des surfaces), Tarkett (25,6% ; fabrication de revêtements de sol et de surfaces sportives), IHS (18,77% ; infrastructures de télécommunication mobile), ACAMS (97,9% ; services de formation et de certification dans la lutte contre le blanchiment d'argent et la criminalité financière.), Scalian (81,4% ; transformation digitale et gestion des processus métiers des entreprises), Globeducate (49,3% ; éducation de la maternelle au secondaire), IK Partners (51% ; fonds d'investissement) et Monroe Capital (72,1% ; fonds d'investissement).
Avec Wendel Growth, Wendel investit également via des fonds ou en direct dans des entreprises innovantes et à forte croissance.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.