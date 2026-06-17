Wendel explique que cette décision illustre le poids de la plateforme de gestion pour compte de tiers au sein du groupe. Après trois années de développement, sous l'impulsion de la stratégie initiée par le président du directoire Laurent Mignon, Wendel Investment Managers (WIM), la plateforme de gestion d'actifs privés pour compte de tiers dispose ainsi de 50 milliards d'euros d'actifs sous gestion au 31 mars 2026.
Cyril Marie, 52 ans, bénéficie de plus de 25 ans d'expérience dans les domaines de la gestion d'actifs, acquise notamment au sein de Natixis Investment Managers dont il a été, de 2009 à 2017, directeur de la stratégie et du développement corporate. Entre 2018 et 2023, il y occupait les fonctions de directeur financier et de responsable de la stratégie et du développement corporate, en qualité de membre du comité de direction. À ce titre, il supervisait l'ensemble des fonctions financières et de développement, et siégeait aux conseils d'administration de plusieurs entités. Il a conduit de nombreuses opérations structurantes et plusieurs acquisitions d'envergure.
Wendel est une société d'investissement spécialisée dans la prise de participations à long terme dans des sociétés cotées ou non cotées, ayant des positions de leader, afin d'accélérer leur croissance et leur développement. Wendel est actionnaire des sociétés Bureau Veritas (détention de 15% au 31/12/2025 ; prestations de certification et de contrôle qualité), Crisis Prevention Institute (CPI ; 97,7% ; prestations de formation), Stahl (68,1% ; fabrication de produits chimiques destinés au revêtement des surfaces), Tarkett (25,6% ; fabrication de revêtements de sol et de surfaces sportives), IHS (18,77% ; infrastructures de télécommunication mobile), ACAMS (97,9% ; services de formation et de certification dans la lutte contre le blanchiment d'argent et la criminalité financière.), Scalian (81,4% ; transformation digitale et gestion des processus métiers des entreprises), Globeducate (49,3% ; éducation de la maternelle au secondaire), IK Partners (51% ; fonds d'investissement) et Monroe Capital (72,1% ; fonds d'investissement).
Avec Wendel Growth, Wendel investit également via des fonds ou en direct dans des entreprises innovantes et à forte croissance.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.