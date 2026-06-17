Wendel nomme un nouveau membre du directoire

La société d'investissement a annoncé la nomination de Cyril Marie en qualité de membre du directoire, directeur général adjoint en charge de l'asset management à partir du 1er juillet.

Wendel explique que cette décision illustre le poids de la plateforme de gestion pour compte de tiers au sein du groupe. Après trois années de développement, sous l'impulsion de la stratégie initiée par le président du directoire Laurent Mignon, Wendel Investment Managers (WIM), la plateforme de gestion d'actifs privés pour compte de tiers dispose ainsi de 50 milliards d'euros d'actifs sous gestion au 31 mars 2026.



Cyril Marie, 52 ans, bénéficie de plus de 25 ans d'expérience dans les domaines de la gestion d'actifs, acquise notamment au sein de Natixis Investment Managers dont il a été, de 2009 à 2017, directeur de la stratégie et du développement corporate. Entre 2018 et 2023, il y occupait les fonctions de directeur financier et de responsable de la stratégie et du développement corporate, en qualité de membre du comité de direction. À ce titre, il supervisait l'ensemble des fonctions financières et de développement, et siégeait aux conseils d'administration de plusieurs entités. Il a conduit de nombreuses opérations structurantes et plusieurs acquisitions d'envergure.