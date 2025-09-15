Wendel annonce la cession de 23,3 millions d'actions Bureau Veritas, sous-jacentes à son obligation échangeable émise en mars 2023 et arrivant à échéance en mars 2026. L'opération prend la forme d'un placement accéléré auprès d'investisseurs qualifiés et institutionnels internationaux.
La société avait levé 750 MEUR à un coupon de 2,625% lors de cette émission. La vente vise à monétiser les actions concernées, neutraliser la composante optionnelle de l'obligation et anticiper son dénouement.
BNP Paribas et Goldman Sachs placeront environ 2,3 millions d'actions dans le cadre d'une couverture associée. Les ressources permettront de réduire le ratio d'endettement (Loan To Value) et de renforcer la flexibilité financière.
À l'issue du placement, Wendel détiendra environ 21,4% du capital et 35% des droits de vote de Bureau Veritas, contre 26,5% et 41% auparavant. Un engagement de conservation de 180 jours a été pris. Le règlement-livraison est prévu le 18 septembre 2025.
Wendel est une société d'investissement spécialisée dans la prise de participations à long terme dans des sociétés cotées ou non cotées, ayant des positions de leader, afin d'accélérer leur croissance et leur développement. Wendel est actionnaire des sociétés Bureau Veritas (détention de 26,82% au 31/12/2024 ; prestations de certification et de contrôle qualité), Crisis Prevention Institute (CPI ; 96,27% ; prestations de formation), Stahl (68,07% ; fabrication de produits chimiques destinés au revêtement des surfaces), Tarkett (25,6% ; fabrication de revêtements de sol et de surfaces sportives), IHS (18,94% ; infrastructures de télécommunication mobile), ACAMS (97,94% ; services de formation et de certification dans la lutte contre le blanchiment d'argent et la criminalité financière.), Scalian (82,02% ; transformation digitale et gestion des processus métiers des entreprises) et Globeducate (49,3% ; éducation de la maternelle au secondaire).
Avec Wendel Growth, Wendel investit également via des fonds ou en direct dans des entreprises innovantes et à forte croissance.