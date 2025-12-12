Wendel veut rendre plus de 1,6 milliard à ses actionnaires d'ici fin 2030

En amont de sa journée investisseurs, Wendel indique prévoir un retour aux actionnaires qui devrait atteindre plus de 1,6 milliard d'euros d'ici fin 2030, grâce principalement à la politique de dividende annoncée en 2023 (environ 1,3 MdEUR).



Ce retour aux actionnaires comprendra aussi, dès 2026, une réduction de capital par annulation de 1,7 million d'actions auto-détenues (soit 3,8% du capital) et un programme de rachat d'actions de 9% du capital (environ 300 MEUR sur le cours de bourse actuel).



Selon Wendel, les flux générés par son métier de gestion d'actifs et les produits de cession liés à sa gestion active du portefeuille d'investissement pour compte propre devraient générer plus de 7 MdsEUR de trésorerie d'ici à fin 2030.



Sur ces 7 MdsEUR, plus de 2,5 MdsEUR seront investis dans la plateforme WIM (Investment Managers) et environ 1,7 MdEUR dans des investissements directs de WPI (Principal Investments), et plus 1,6 MdEUR seront rendus aux actionnaires.



"Le solde de plus de 1,2 MdEUR sera alloué potentiellement à un retour supplémentaire aux actionnaires et/ou à de nouveaux investissements en fonction des opportunités de marché", ajoute Wendel, qui vise aussi à maintenir sa notation Investment Grade.