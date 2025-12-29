Wereldhave fait part de plusieurs transactions au Benelux
Wereldhave annonce la vente du Full Service Center Sterrenburg à Dordrecht, aux Pays-Bas, ainsi que l'acquisition de Ville2 à Charleroi, en Belgique, et de nouveaux financements à long terme pour Wereldhave Belgium, venant renforcer encore son bilan.
Le centre Sterrenburg a été vendu à un fonds géré par Pertinea, pour un produit brut de 60 millions d'euros (hors impôt), reflétant la valeur comptable de l'actif. Cette transaction marque l'achèvement du programme de cessions de Wereldhave aux Pays-Bas.
L'acquisition du centre commercial Ville2 à Charleroi a été partiellement financée par la levée de 82 MEUR de nouveaux fonds propres et de 40 MEUR de nouvelles dettes contractées par le groupe immobilier auprès de ses banques principales.
Enfin, Wereldhave Belgium a obtenu 30 MEUR via un placement privé avec Royal London AM pour 10 ans et a prolongé 55 MEUR de facilités bancaires existantes auprès de BNP Paribas Fortis et KBC jusqu'en 2030 et 2031 respectivement (au lieu de 2026 et 2028).
Wereldhave N.V. est une société d'investissement immobilier hollandaise. Le groupe investit dans les principaux centres commerciaux du nord-ouest de l'Europe. Wereldhave N.V. se concentre tout particulièrement sur les « Commerces pratiques » : centres commerciaux accessibles qui proposent une gamme étendue de produits répondant aux besoins quotidiens des consommateurs, et dans lesquels le shopping est facile et social, et dans lesquels il est possible de se restaurer et de trouver une forte diversité (inter)nationale de professionnels.
A fin 2024, le portefeuille immobilier du groupe s'élève, en valeur de marché, à 2,3 MdsEUR répartis entre commerces (95,4%) et bureaux (4,6%).
La répartition géographique du portefeuille en valeur de marché est la suivante : Pays-Bas (48,1%), Belgique (44,2%) et France (0,5%).
