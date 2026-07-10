L'efficacité opérationnelle a permis aux bénéfices nets de Wesfarmers Limited de croître plus rapidement que son chiffre d'affaires. Pourtant, la valorisation du titre ne laisse aucune place à l'erreur.

La chasse aux bonnes affaires est devenue une habitude de consommation permanente pour les Australiens.

Bien que les données du rapport de mai 2026 de l'Australian Bureau of Statistics (ABS) montrent un bond de 5,5 % sur un an des dépenses globales des ménages — portées par une hausse mensuelle de 1,3 % dans la restauration et l'habillement — cette dynamique devrait s'essouffler.

À l'avenir, la situation pourrait changer. Les analyses de marché de Deloitte Australia prévoient que la croissance du produit intérieur brut (PIB) réel ralentira à 1,3 % pour l'exercice 2026-2027, pesant sur le revenu discrétionnaire et forçant les détaillants à une concurrence intense sur les prix bas.

C'est là qu'un géant de la distribution comme Wesfarmers Limited tire son épingle du jeu. Puisque le conglomérat diversifié possède et exploite des enseignes de discount leaders sur le marché, notamment Kmart et Target, ainsi que la chaîne de bricolage Bunnings, il est structurellement protégé contre ce ralentissement macroéconomique pour capter ces transferts de parts de marché.

Les consommateurs au rendez-vous

Le chiffre d'affaires de Wesfarmers a augmenté de 3,1 % sur un an pour atteindre 24,2 milliards de dollars australiens (AUD) au premier semestre 2026, contre 23,5 milliards AUD un an plus tôt. Cette croissance a été principalement portée par la hausse des ventes chez Bunnings, Kmart Group et Wesfarmers Health. Bunnings a bénéficié d'une progression des ventes dans toutes les catégories de produits, toutes les régions, et tant sur le segment des particuliers que sur celui des professionnels.

Kmart a continué d'attirer les clients soucieux de leur budget grâce à sa gamme de produits Anko et à ses mesures de contrôle des coûts. Wesfarmers Health a également contribué à la performance, soutenu par des ventes solides du réseau Priceline Pharmacy et une amélioration des volumes de gros.

La division WesCEF a aussi joué un rôle majeur. Si son chiffre d'affaires a reculé de 3,2 % suite à la cession des activités de distribution de GPL et de GNL, ses résultats ont bondi de 18,1 %, portés par une production de spodumène plus forte et des prix du lithium plus élevés.

Le bénéfice constitue le chiffre le plus impressionnant. Le résultat opérationnel (EBIT) a progressé de 8,4 % sur un an pour atteindre 2,5 milliards AUD contre 2,3 milliards AUD, dépassant largement la croissance du chiffre d'affaires. Les initiatives de productivité à l'échelle du groupe ont permis de compenser l'inflation des coûts et de créer un levier opérationnel, particulièrement chez Bunnings et Kmart.

Cette amélioration opérationnelle s'est répercutée sur le résultat net. Le bénéfice net après impôts (NPAT) de la société a grimpé à 1,6 milliard AUD, en hausse de 9,3 % sur un an par rapport aux 1,5 milliard AUD précédents, progressant légèrement plus vite que l'EBIT.

Le flux de trésorerie est le seul indicateur orienté à la baisse. Le flux de trésorerie opérationnel a diminué de 3,3 % sur un an pour s'établir à 2,5 milliards AUD contre 2,6 milliards AUD malgré la hausse des bénéfices, principalement en raison de paiements d'impôts plus élevés.

Un espoir surévalué

L'action s'échange à 89,9 AUD après une progression de 8 % sur 12 mois, à deux pas de son plus haut sur 52 semaines de 95,2 AUD. Toutefois, cela n'augure rien de bon pour la valorisation.

Les investisseurs paient une prime avec un ratio cours/bénéfice (P/E) prévisionnel de 36,4x pour l'exercice 2026, ce qui semble déconnecté de sa moyenne historique sur trois ans de 28,1x.

La communauté des analystes reste prudente : six analystes sur sept recommandent de « Conserver » le titre, et un seul a l'audace de maintenir une recommandation d'« Achat ». L'objectif de cours moyen du consensus se situe actuellement à 76,4 AUD, soit un risque de baisse de 16 %, signalant que l'action est fortement vulnérable à une correction.

Des ondes de choc à venir ?

Le risque majeur pour Wesfarmers réside dans le fait que ses activités les plus solides opèrent toujours dans une économie où les consommateurs sont sous pression. La direction a souligné que les pressions sur le coût de la vie, la hausse des taux d'intérêt et la faible confiance des entreprises continuent de peser de manière inégale sur les dépenses. Cela pourrait finir par ralentir la croissance des ventes chez Bunnings et Kmart si les budgets des ménages se resserrent davantage. Parallèlement, la division Industrial & Safety fait face à une demande atone sur ses marchés finaux, et la direction prévient que les prix des matières premières, les fluctuations des taux de change et les facteurs saisonniers pourraient accentuer la volatilité des résultats.