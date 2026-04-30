Western Digital profite de l'IA pour viser des revenus au-dessus des attentes

Le spécialiste du stockage anticipe une forte demande liée aux infrastructures d'intelligence artificielle, malgré un repli de son titre en Bourse après l'annonce.

Western Digital a annoncé des prévisions de chiffre d'affaires supérieures aux attentes pour son quatrième trimestre, tablant sur environ 3,65 milliards de dollars, avec une marge de 100 millions, contre 3,46 milliards anticipés par les analystes. Cette dynamique est soutenue par la demande croissante en solutions de stockage à haute capacité, stimulée par les investissements des entreprises dans l'intelligence artificielle et les besoins liés au traitement de volumes massifs de données.



Le groupe bénéficie notamment du développement des usages d'inférence en IA, qui nécessitent des infrastructures de stockage importantes et renforcent le pouvoir de fixation des prix dans le secteur. Depuis la scission de son activité de mémoire flash, devenue Sandisk en 2025, Western Digital s'est recentré sur les centres de données. Cette orientation stratégique s'accompagne d'une politique active de retour aux actionnaires, avec un programme de rachat d'actions totalisant 6 milliards de dollars.



Au troisième trimestre, l'entreprise a enregistré une hausse de 45% de son chiffre d'affaires à 3,34 milliards de dollars, dépassant les attentes, tandis que le bénéfice ajusté par action a atteint 2,72 dollars contre 2,39 dollars prévus. Malgré ces perspectives favorables, le titre reculait d'environ 6% hors séance, même s'il affiche une progression de plus de 100% depuis le début de l'année, dans un contexte d'optimisme généralisé pour le secteur du stockage.