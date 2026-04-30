Western Digital a annoncé des prévisions de chiffre d'affaires supérieures aux attentes pour son quatrième trimestre, tablant sur environ 3,65 milliards de dollars, avec une marge de 100 millions, contre 3,46 milliards anticipés par les analystes. Cette dynamique est soutenue par la demande croissante en solutions de stockage à haute capacité, stimulée par les investissements des entreprises dans l'intelligence artificielle et les besoins liés au traitement de volumes massifs de données.
Le groupe bénéficie notamment du développement des usages d'inférence en IA, qui nécessitent des infrastructures de stockage importantes et renforcent le pouvoir de fixation des prix dans le secteur. Depuis la scission de son activité de mémoire flash, devenue Sandisk en 2025, Western Digital s'est recentré sur les centres de données. Cette orientation stratégique s'accompagne d'une politique active de retour aux actionnaires, avec un programme de rachat d'actions totalisant 6 milliards de dollars.
Au troisième trimestre, l'entreprise a enregistré une hausse de 45% de son chiffre d'affaires à 3,34 milliards de dollars, dépassant les attentes, tandis que le bénéfice ajusté par action a atteint 2,72 dollars contre 2,39 dollars prévus. Malgré ces perspectives favorables, le titre reculait d'environ 6% hors séance, même s'il affiche une progression de plus de 100% depuis le début de l'année, dans un contexte d'optimisme généralisé pour le secteur du stockage.
Western Digital Corporation est spécialisé dans la conception, la fabrication et la commercialisation de disques durs. Le groupe propose, sous les marques Western Digital et WD, des disques durs internes et externes destinés aux PC, aux ordinateurs portables, aux serveurs, aux stations de travail, aux réseaux de stockage ainsi qu'aux appareils électroniques grand public.
La commercialisation des produits est assurée notamment auprès des constructeurs de systèmes, des revendeurs et des détaillants.
La répartition géographique du CA est la suivante : Amérique (48,3%), Asie (35,6%), Europe-Moyen-Orient-Afrique (16,1%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.