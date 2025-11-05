L’administration Trump a signé un accord majeur avec les propriétaires de Westinghouse, Cameco et Brookfield Asset Management, en vue d’investir 80 milliards de dollars dans la construction de réacteurs nucléaires aux États-Unis. Cet engagement pourrait conduire à l’introduction en Bourse de Westinghouse d’ici janvier 2029, avec le gouvernement fédéral comme actionnaire potentiel à hauteur de 8%, selon le directeur des opérations de Cameco, Grant Isaac.

L’accord prévoit que si la valeur de Westinghouse atteint ou dépasse 30 milliards de dollars, une IPO pourra être exigée par les autorités américaines. L’investissement public ne concerne pas les sociétés mères Cameco ou Brookfield, mais uniquement Westinghouse, que Cameco pourrait envisager de faire entrer en Bourse selon les conditions de marché. Brookfield détient actuellement 51% de Westinghouse, contre 49% pour Cameco.

Le plan s’inscrit dans une stratégie fédérale visant à relancer le nucléaire pour répondre à la forte hausse de la demande en électricité, notamment due aux centres de données et à la relocalisation industrielle. Trump a signé en mai un décret appelant à la construction de 10 nouveaux réacteurs d’ici 2030. Le modèle visé est l’AP1000, un réacteur de 1 GW développé par Westinghouse, déjà déployé à Plant Vogtle en Géorgie.

Malgré un passif marqué par la faillite de 2017 liée à des dépassements de coûts, Westinghouse ambitionne de jouer un rôle central dans la relance du nucléaire civil américain. Le financement fédéral, qui pourrait inclure des prêts du département de l’Énergie ou des partenariats étrangers, servirait de levier pour relancer la filière et stabiliser les chaînes d’approvisionnement. L’annonce marque un tournant stratégique pour la filière nucléaire, avec une implication directe de l’État comme moteur industriel et financier.