X-Energy, Inc. est un concepteur de technologies de réacteurs nucléaires de pointe et un fabricant de combustibles nucléaires avancés. Le produit phare de la société, le Xe-100, est un petit réacteur modulaire avancé à haute température refroidi au gaz (HTGR), en cours de développement depuis près d’une décennie. Le réacteur Xe-100 est conçu pour produire 80 mégawatts d'électricité ou 200 mégawatts de puissance thermique (chaleur), ou une combinaison des deux. Le Xe-100 présente plusieurs caractéristiques techniques, telles que des dispositifs de sécurité avancés, une absence quasi totale d’émissions directes de GES pendant la production, une puissance thermique élevée, des capacités d’adaptation à la charge et une modularité, qui lui permettent de répondre plus précisément aux besoins en électricité et/ou en chaleur industrielle des clients. La conception du Xe-100 se traduit directement par une simplicité de mise en œuvre du projet grâce à une complexité réduite de la chaîne d'approvisionnement et à une intensité de main-d'œuvre moindre pendant la construction, ce qui se traduit par des coûts réduits et des délais de déploiement plus courts par rapport aux sources d'énergie nucléaire conventionnelles.