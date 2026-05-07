Whirlpool chute en Bourse suite à un sévère "warning"

Whirlpool a a réduit jeudi ses prévisions de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année, invoquant la rapide détérioration des conditions économiques du fait de la persistance de la guerre contre l'Iran.

Le numéro un mondial de l'électroménager a livré un bénéfice opérationnel courant (Ebit) de 44 millions de dollars au titre du premier trimestre, contre 214 millions un an plus tôt, là où le consensus des analystes anticipait 111 millions de dollars.



Le groupe basé à Benton Harbor (Michigan) essuie même une perte nette de 56 cents par action, alors que le marché attendait un profit de 36 cents.



Son chiffre d'affaires s'est contracté de presque 10%, à 3,27 milliards de dollars, bien en-deçà du consensus de 3,42 milliards.



Dans un communiqué, Whirlpool souligne que la demande pour les appareils d'électroménager a chuté à des niveaux comparables à ceux d'une récession ces derniers mois, le conflit en Iran ayant pesé sur la confiance des consommateurs américains et conduit les ménages à reporter leurs achats importants.



Un climat géopolitique et économique morose



Ces facteurs l'amènent à revoir sa prévision de chiffre d'affaires pour l'ensemble de l'année pour désormais tabler sur des ventes de l'ordre de 15 milliards de dollars, au lieu de 15,3-15,6 milliards de dollars précédemment. Le consensus visait lui autour de 15,2 milliards de dollars.



"Ce n'est vraiment pas bon", réagit un analyste. "Le groupe attribue ses difficultés non seulement à l'environnement économique actuel, mais aussi à l'incertitude entourant le maintien ou non des surtaxes douanières mises en place par l'administration Trump par la Cour Suprême", souligne-t-il.



Afin de préserver sa rentabilité, la société dit avoir l'intention de relever ses prix dans des proportions "à deux chiffres" et à adapter sa structure de coûts.



A Wall Street, l'action lâchait 13,6% ce jeudi en début de séance après avoir chuté de 18% au plus bas du jour. Le titre perd désormais plus de 24% depuis le début de l'année.



Le rival suédois de Whirlpool, Electrolux, avait été lourdement sanctionné en Bourse le mois dernier après avoir publié des résultats décevants au titre du premier trimestre, marqués par une perte d'exploitation inattendue, ce qui l'a conduit à lancer une augmentation de capital d'ampleur.