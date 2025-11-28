Whitbread dévisse avec l'impact du projet de budget britannique

Whitbread dévisse de 8% à Londres, le groupe hôtelier britannique, exploitant en particulier l'enseigne Premier Inn, prévenant d'un impact négatif de mesures présentées cette semaine par le gouvernement britannique dans son projet de budget 2025.



Selon lui, un certain nombre de changements devraient pénaliser sa performance financière future, notamment des hausses significatives des valeurs imposables pour de nombreux hôtels, entraînant une forte hausse des taux d'affaires.



Bien qu'il finalise encore les détails précis, Whitbread évalue ainsi, à titre préliminaire, entre 40 et 50 millions de livres sterling l'impact des changements des taux d'affaires qui entreront en vigueur pour son exercice 2027.



En tenant compte de l'impact estimé du budget, il estime désormais que l'inflation brute de ses coûts au Royaume-Uni (y compris les taux d'affaires) se situera entre 7 et 8% (et entre 3,5 et 4,5% avec des gains d'efficacité accélérés de 60 MGBP).



Notant toutefois que le retour à la croissance du marché se poursuit sur son 3e trimestre et que ses réservations restent supérieures à celles de l'année dernière au Royaume-Uni, Whitbread reste confiant dans ses objectifs pour l'exercice en cours.