Sur le papier, l'activité de WHSP Holdings Limited semble intense, mais l'essentiel de la performance provient d'un remaniement de portefeuille et de la comptabilisation de plus-values.

L'impulsion budgétaire de l'Australie en faveur des infrastructures constitue actuellement le principal vent arrière pour les réallocateurs de capital diversifiés de l'Australian Stock Exchange (ASX).

Le pays a alloué 8,6 milliards de dollars australiens (AUD) dans le budget fédéral 2026-27 à d'importants projets d'infrastructure, ce qui représente l'un des engagements les plus concentrés de l'histoire récente de l'Australie. L'injection d'une telle masse monétaire dans l'économie ouvre un pipeline d'opportunités d'investissement à long terme, tant sur les marchés de la dette que sur ceux des actions.

C'est dans ce contexte qu'opère WHSP Holdings, une société d'investissement diversifiée rattachée à Washington H. Soul Pattinson, le véhicule coté issu de la fusion intervenue en septembre 2025 entre l'ancienne entité Soul Patts et Brickworks.

La société alloue ses capitaux à travers cinq segments distincts : les sociétés cotées (participations sur l'ASX pour une capitalisation à long terme), les actifs réels (immobilier, agriculture et centres de données), les entreprises émergentes (sociétés à forte croissance dans l'énergie, la défense et la technologie), le crédit (prêts aux entreprises et dette structurée) et les sociétés non cotées (entreprises privées présentant un potentiel de croissance). Chaque segment est conçu pour générer des rendements à chaque étape du cycle de marché.

Des gains massifs, un cœur de métier stable

Le chiffre d'affaires du premier semestre 2026 a bondi de 65,9 % sur un an pour atteindre 818 millions AUD, contre 493 millions AUD précédemment. L'explication est toutefois simple : environ 325 millions AUD proviennent de l'intégration comptable de Brickworks, le plus grand briquetier d'Australie. L'entreprise a grandi sur le papier ; si l'on exclut cet effet, la croissance sous-jacente reste modeste.

Le bénéfice net a grimpé de 604,3 % sur un an, passant de 327 millions AUD à 2,3 milliards AUD, mais cette hausse est principalement portée par près de 1,9 milliard AUD de gains issus de réévaluations, de cessions d'actifs et de la comptabilisation de la fusion. L'indicateur le plus pertinent, le bénéfice net après impôts (NPAT) courant, n'a progressé que de 6,7 % sur un an, s'établissant à 304 millions AUD contre 285 millions AUD au premier semestre 2025. C'est là le véritable rythme de croisière, bien moins spectaculaire que les chiffres de premier plan.

La valeur liquidative (NAV) de la société a progressé de 14,6 % sur un an pour atteindre 13,8 milliards AUD, contre 12,1 milliards AUD. Elle a affiché un rendement de 9,7 % au premier semestre 2026, reflétant des gains généralisés sur l'ensemble des classes d'actifs et l'impact du repositionnement du portefeuille après la fusion.

Le flux de trésorerie net provenant des investissements a augmenté pour atteindre 334 millions AUD, contre 290 millions AUD, soutenu par des gains de trading plus élevés et les revenus du portefeuille élargi, prouvant que le moteur de génération de liquidités continue de s'améliorer.

Maintien des positions

Le titre a bien résisté, affichant une hausse de 10,6 % sur les 12 derniers mois. S'échangeant actuellement à 43,9 AUD, il n'est pas loin de son plus haut sur 52 semaines de 45,1 AUD. Cela indique que le marché a déjà intégré l'histoire de la fusion et le remaniement du portefeuille. Le rendement du dividende a atteint 2,5 % pour l'exercice 2025, et les analystes prévoient une légère progression à 2,9 % d'ici l'exercice 2028.

Le consensus de marché affiche un objectif de cours inférieur, à 40,2 AUD, ce qui implique un potentiel de baisse de 7,8 % et suggère que les perspectives de croissance sont déjà valorisées. Le positionnement est à la prudence : les deux analystes assurant le suivi de la valeur recommandent de « Conserver » le titre.

Prudence à l'horizon

Les chiffres sont impressionnants, bien qu'une grande partie dépende de la poursuite des transactions, des réévaluations et de conditions de marché favorables. Si les prix des actifs venaient à stagner ou si les opportunités de sortie se raréfiaient, les résultats pourraient présenter un tout autre visage. Tant que les revenus récurrents ne croîtront pas sans l'aide d'éléments exceptionnels, il subsistera un risque que la performance globale s'estompe aussi rapidement qu'elle est apparue.