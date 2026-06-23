L'essentiel :

- Jamendo, filiale de Winamp Group, dépose une plainte fédérale aux Etats-Unis contre NVIDIA Corporation pour violation présumée de droits d'auteur.

- Le Tribunal de l'entreprise de Gand confirme sa compétence dans une procédure contre NVIDIA Technologies Belgium pour une créance commerciale d'environ 16 millions d'euros.

- Les procédures visent à protéger les droits de propriété intellectuelle liés à l'utilisation de contenus musicaux dans le développement de l'intelligence artificielle.



Winamp Group annonce une avancée dans les actions engagées par sa filiale Jamendo pour défendre ses droits de propriété intellectuelle face à Nvidia. Le 22 juin 2026, Jamendo a déposé une plainte devant une juridiction fédérale américaine contre Nvidia Corporation, alléguant une utilisation non autorisée de contenus liés à Jamendo dans des technologies d'intelligence artificielle. Cette plainte inclut des demandes pour violation de droits d'auteur, violation contractuelle et enrichissement sans cause, conformément au droit américain.



Par ailleurs, le 11 juin 2026, le Tribunal de l'entreprise de Gand a confirmé sa compétence pour une procédure introduite par Jamendo contre Nvidia Technologies Belgium concernant une créance commerciale d'environ 16 millions d'euros. Cette créance provient de la facturation par Jamendo de l'utilisation présumée non autorisée de plus de 55 000 oeuvres musicales et données associées. Le Tribunal a rejeté les objections procédurales de Nvidia Technologies Belgium et a fixé un calendrier pour la suite de la procédure, avec des échanges de conclusions écrites prévus entre fin 2026 et début 2027, et des plaidoiries programmées le 24 juin 2027.



Jamendo considère que ces procédures dépassent son intérêt commercial et concernent l'utilisation d'oeuvres protégées dans l'entraînement des systèmes d'intelligence artificielle générative.

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