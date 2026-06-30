L'essentiel :

- Jamendo, filiale de Winamp Group, engage une action judiciaire contre Suno, Inc. devant un tribunal fédéral du Massachusetts.

- La plainte porte sur l'utilisation non autorisée de contenus musicaux dans le développement de technologies d'intelligence artificielle.

- Les demandes incluent des violations de droits d'auteur, de contrats et d'enrichissement sans cause selon le droit américain.



Winamp Group SA annonce que sa filiale Jamendo SA a déposé une plainte devant un tribunal fédéral américain dans le Massachusetts contre Suno, Inc., une société spécialisée dans l'intelligence artificielle générative appliquée à la musique. Cette plainte fait suite à une action similaire engagée contre NVIDIA Corporation.



La plainte vise l'utilisation prétendument non autorisée de contenus musicaux et de données associées exploités par Jamendo dans le cadre du développement et de l'exploitation de technologies d'intelligence artificielle. Elle inclut des demandes fondées sur la violation de droits d'auteur, la violation contractuelle, l'enrichissement sans cause et d'autres fondements du droit américain.



Les demandes relatives aux droits d'auteur s'appuient notamment sur le U.S. Copyright Act, avec des réparations possibles incluant des dommages et intérêts et des mesures injonctives. Selon cette loi, des dommages et intérêts forfaitaires peuvent atteindre 30.000 USD par oeuvre concernée, et jusqu'à 150.000 USD en cas de violation intentionnelle.



Jamendo considère que ces procédures dépassent son intérêt commercial et visent à défendre les droits des artistes qu'elle représente ainsi que le respect des mécanismes de licence pour l'utilisation des oeuvres dans les systèmes d'intelligence artificielle générative.



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