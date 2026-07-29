L'essentiel :

- Winamp signe un partenariat stratégique avec Deezer pour intégrer sa technologie de streaming.

- Le nouveau Winamp Player, prévu au premier semestre 2027, proposera un service d'abonnement musical premium.

- Ce lecteur combinera streaming, bibliothèques locales, radios, podcasts et collections cloud dans une interface personnalisable.



Winamp annonce la signature d'un partenariat stratégique avec Deezer, qui fournira la technologie de streaming pour son futur service d'abonnement musical premium. Ce partenariat marque une étape importante dans le développement de la nouvelle génération du Winamp Player, dont le lancement est prévu au premier semestre 2027.



Le nouveau Winamp Player offrira une expérience d'écoute repensée, intégrant le streaming premium, les bibliothèques musicales locales, les radios Internet, les podcasts et les collections personnelles hébergées dans le cloud. L'application proposera une interface personnalisable ainsi que de nouvelles fonctionnalités sociales et des méthodes inédites pour découvrir et organiser la musique.



Deezer mettra à disposition sa technologie de streaming en marque blanche ainsi que son catalogue musical mondial, permettant à Winamp de lancer son propre service d'abonnement sous sa marque. Après le lancement, le lecteur Winamp pour ordinateur, utilisé par plus de 40 millions d'utilisateurs, intégrera ce nouveau service.



Consultez le communiqué complet sur Zonebourse : Winamp s'associe à Deezer pour lancer une nouvelle génération de son lecteur... | Zonebourse



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