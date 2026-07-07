Winamp signe de nouveaux partenariats à l'international

Winamp annonce une nouvelle étape dans le développement de Bridger, sa plateforme de gestion des droits d'auteur, avec la signature de nouveaux partenariats avec SIAE (Italie), SPA (Portugal), SAZAS (Slovénie) et IPRS (Inde).

Alors que Bridger disposait déjà d'une couverture étendue des droits mécaniques online, ces nouveaux accords renforcent progressivement la collecte d'autres catégories de droits, notamment les droits d'exécution publique, les droits mécaniques offline et les collectes historiques.



Ces droits couvrent notamment les exploitations de la musique en dehors des plateformes de streaming (radio, télévision, commerces, événements, supports physiques...) et représentent un potentiel significatif de revenus complémentaires pour les créateurs.



En Europe, les nouveaux accords étendent la collecte de ces nouvelles catégories de droits sur plusieurs marchés clés. En Inde, l'accord avec IPRS (Indian Performing Right Society) complète la couverture de Bridger sur les droits mécaniques et les droits d'exécution publique, tant online qu'offline.



De nouveaux accords sont actuellement en cours de finalisation afin de poursuivre l'extension de la couverture internationale de Bridger et d'offrir aux créateurs un accès toujours plus complet aux revenus générés par l'exploitation de leurs oeuvres.



Winamp ajoute que les premiers revenus issus des accords unilatéraux conclus au cours des derniers mois commencent désormais à être perçus, "illustrant la capacité de Bridger à transformer l'élargissement progressif de sa couverture des droits en nouvelles sources de revenus pour les créateurs".