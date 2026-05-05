Wipro Limited conjugue force de frappe mondiale, expertise en conseil et capacités portées par l'IA pour répondre aux besoins technologiques changeants des entreprises, équilibrant la prudence des dépenses à court terme avec des opportunités de croissance à long terme dans la modernisation du cloud, la cybersécurité et la transformation par les données au sein des grands secteurs industriels mondiaux.

Le secteur mondial des services informatiques est façonné par une accélération de la demande pour la migration vers le cloud hybride, la modernisation des applications et l'automatisation pilotée par l'IA. Les entreprises externalisent de plus en plus leur transformation technologique pour gagner en efficacité, gérer la pénurie de compétences et maîtriser les coûts. Ce changement structurel soutient une croissance régulière pour les grands prestataires diversifiés disposant de capacités de déploiement mondiales. Selon Gartner, les dépenses informatiques mondiales ont atteint environ 5 100 milliards de dollars en 2024, les services informatiques dépassant 1 500 milliards de dollars, et devraient approcher les 8 000 milliards de dollars d'ici 2030, portées par l'adoption du cloud, de l'IA et de la cybersécurité.

La transformation de l'industrie est également propulsée par l'IA générative, l'analyse de données et l'ingénierie numérique. Les prestataires de services s'orientent au-delà de l'externalisation traditionnelle vers des engagements axés sur le conseil et les plateformes. Cette évolution met l'accent sur une prestation basée sur les résultats, des modèles de revenus récurrents et une intégration plus profonde chez les clients des secteurs de la banque, de la santé, de l'industrie et de la technologie à l'echelle mondiale.

Wipro est une société de conseil et de services technologiques de premier plan, présente dans plus de 60 pays. Son offre couvre les services de cloud et d'infrastructure, la cybersécurité, la data et l'IA, l'expérience numérique et les applications d'entreprise. La société s'adresse principalement aux grandes entreprises en quête d'une transformation numérique et opérationnelle de bout en bout.

L'une des caractéristiques du modèle de Wipro réside dans l'accent mis sur la discipline opérationnelle, l'efficience du déploiement mondial et la résilience des marges. Les investissements dans l'automatisation, les plateformes d'IA et la montée en compétences des talents soutiennent la productivité et la qualité. Une forte génération de trésorerie et un bilan conservateur garantissent une flexibilité stratégique à travers les cycles économiques.

Wipro continue de développer ses services à plus forte valeur ajoutée tels que le conseil, les plateformes cloud et les solutions basées sur l'IA. La hausse des dépenses technologiques des entreprises dans des domaines comme la cybersécurité et la modernisation des données soutient la demande à long terme. Cet environnement favorise les acteurs de grande taille dotés d'une expertise sectorielle, d'une régularité d'exécution et de la capacité à mener des programmes de transformation complexes à l'international.

Analyse chiffrée

Pour l'exercice 2026, Wipro a publié un chiffre d'affaires brut de 926,2 milliards d'INR, soit une croissance de 4,0% sur un an par rapport aux 890,9 milliards d'INR de l'exercice 2025, largement soutenue par des effets de change favorables. Le résultat net s'est établi à 132,0 milliards d'INR, en hausse de 0,5% par rapport aux 131,4 milliards d'INR de l'exercice précédent, grâce à une gestion rigoureuse des coûts, des marges opérationnelles stables et des gains de productivité continus.

Un point positif majeur de l'exercice 2026 a été l'accélération des prises de commandes par rapport à 2025. Le total des réservations a atteint 1 600 milliards d'INR, en hausse de 14,0% sur un an, tandis que les signatures de grands contrats ont bondi à 743,8 milliards d'INR, soit une forte progression de 45% par rapport aux 512 milliards d'INR de l'exercice 2025. Cette expansion témoigne du succès remporté dans l'obtention de contrats pluriannuels de transformation et d'optimisation des coûts, renforçant la visibilité des revenus à moyen terme.

Rendements élevés ?

L'action Wipro s'est dépréciée de 17,8% sur l'année écoulée, ramenant la capitalisation boursière de la société à environ 2 100 milliards d'INR (22,1 milliards de dollars). Le titre se négocie actuellement sur la base d'un ratio cours/bénéfice (P/E) prospectif pour l'exercice 2027 de 14,7x, soit un niveau inférieur à sa moyenne sur trois ans de 19,6x, ce qui suggère une décote de valorisation par rapport à son historique et à son profil de résultats.

Le consensus table sur un objectif de cours moyen de 209,8 INR, impliquant un potentiel de hausse de 4,5% par rapport aux niveaux actuels, tandis que la prévision la plus optimiste à 255,0 INR indique un gain potentiel de 27,0%. Sur les 26 analystes suivant la valeur, neuf recommandent l'achat et 17 préconisent de conserver le titre.

Wipro a déclaré un dividende de 11,0 INR par action pour l'exercice 2026, ce qui correspond à un rendement de 5,9%. Pour l'avenir, les attentes du consensus tablent sur un rendement moyen de 5,4% au cours des deux prochaines années.

Facteurs de risque

Wipro est exposé aux risques liés au caractère cyclique des dépenses informatiques mondiales, les entreprises pouvant différer leurs projets discrétionnaires en période d'incertitude macroéconomique ou de resserrement budgétaire. Les revenus et les marges pourraient subir des pressions dues à la concurrence sur les prix, au ralentissement de la conversion des contrats et à une orientation vers des engagements axés sur la réduction des coûts. Les risques supplémentaires incluent la volatilité des changes, la concentration de la clientèle, l'inflation du coût des talents et le risque d'exécution lors de la montée en puissance des offres de conseil et d'IA. Une faiblesse prolongée de la demande pourrait freiner la croissance malgré un solide carnet de commandes.