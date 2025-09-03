Lundi, la crypto WLFI — fer de lance de World Liberty Financial, projet directement lié à la famille Trump — faisait ses premiers pas sur les marchés. Un lancement attendu comme un feu d’artifice, qui s’est vite transformé en montagnes russes : flambée initiale, ventes massives, puis proposition express de buyback pour tenter de soutenir le cours. On en parle dans l’Analyse Cryptique, après les actualités essentielles à retenir cette semaine.

Block 1 : Les actualités essentielles

Mastercard étend son partenariat avec Circle pour déployer les stablecoins USDC et EURC

Mastercard renforce sa collaboration avec Circle en facilitant désormais les paiements en stablecoins USDC et EURC dans la région Europe de l’Est, Moyen-Orient et Afrique. Objectif : permettre aux acquéreurs (banques, fintechs, fournisseurs de terminaux) de traiter les règlements directement en stablecoins. Pour Circle, c’est une étape clé dans sa stratégie : l’USDC vise à devenir aussi courant que les paiements traditionnels. Le stablecoin a déjà vu sa capitalisation bondir à 69,3 milliards de dollars, en hausse de 58% depuis début 2025. Deux fintechs pilotes, Arab Financial Services et Eazy Financial Services, bénéficieront en premier de cette intégration. Pour Mastercard, ce partenariat marque une transition vers la monnaie programmable, en misant sur des acteurs solides plutôt que sur de nouveaux jetons. L’action Circle (CRCL), malgré un plus haut à 299 dollars, s'échange actuellement à 127,4 dollars, valorisant l’entreprise à 29,48 milliards de dollars.

American Bitcoin (ABTC) : la société crypto du clan Trump bientôt cotée en Bourse

La société de mining American Bitcoin, liée à la famille Trump, prévoit de faire ses débuts en Bourse dès septembre. Pour cela, elle fusionnera avec Gryphon Digital Mining, une opération qui permettra à l’entité combinée d’être cotée sous le ticker ABTC. Le but : proposer un bitcoin "made in USA", avec un accès facilité aux capitaux publics — sans passer par une IPO traditionnelle. Selon le PDG de Hut 8, principal actionnaire d’American Bitcoin, cette stratégie permet de bénéficier directement de financements déjà disponibles. Et les membres de la famille Trump n’ont pas l’intention de faire de la figuration : Eric Trump, Donald Trump Jr et Hut 8 détiendront 98% de l’entreprise une fois l’opération finalisée. Avec 220 millions de dollars déjà levés et une ambition de dominer le mining sur sol américain, American Bitcoin ajoute une nouvelle pièce à l’offensive crypto du clan Trump.

Google dévoile sa propre blockchain : "Universal Ledger" entre en testnet privé

Le géant américain Google accélère dans le Web3 : son responsable de la stratégie blockchain, Rich Widmann, a confirmé cette semaine le développement d’une blockchain maison baptisée Google Cloud Universal Ledger (GCUL). Le projet vise à créer une infrastructure neutre, performante et adaptée aux institutions financières, avec un langage de smart contracts basé sur Python, et non sur l’EVM comme Ethereum. Objectif : séduire les géants de la finance. Le CME Group, plus grande bourse mondiale de matières premières, collabore déjà avec Google pour explorer la tokenisation des actifs sur GCUL.

BitMine, le nouveau MicroStrategy de l’Ethereum ?

Depuis fin juin, le cours de BitMine Immersion Technologies a bondi de +886 %, propulsé par une stratégie radicale : accumuler massivement de l’ether (ETH). Exit le minage de bitcoin, l’entreprise veut devenir la première "Ethereum Treasury Company" et ambitionne de posséder 5% de l’offre totale d’ETH – soit 6 millions de tokens. À la manœuvre : Tom Lee, figure de Wall Street, qui transforme BitMine en coffre-fort d’ethers. L'entreprise a déjà accumulé 1,9 million d’ETH, pour un rendement passif via le staking estimé à plus de 2 % par an, réinvestissable sans dilution immédiate. Pour aller plus loin : Après le pari Bitcoin de MicroStrategy, voici le pari Ethereum de BitMine

Block 2 : L’Analyse Cryptique de la semaine

Pendant des décennies, l’actif-roi des Trump fut l’immobilier. Depuis ce lundi, WLFI pourrait valoir davantage que certains de leurs portefeuilles historiques. La mécanique ? Un listing crypto façon IPO : le jeton WLFI, jusque-là vendu en privé, s’échange désormais librement sur les exchanges. Résultat : une valorisation de marché qui donne un prix “réel” aux jetons détenus par les fondateurs.

La famille – le président et ses trois fils – détient un peu moins d’un quart de l’offre totale de WLFI. À l’heure où nous écrivons ces lignes, la cryptomonnaie WLFI affiche une valorisation de 4,6 milliards de dollars, ce qui représente pour la famille Trump un pactole supérieur à 1 milliard de dollars.

Officiellement, ces jetons de fondateurs sont verrouillés (pas de vente autorisée). Mais la cotation transforme immédiatement ces parts en fortune comptable. Au moment du listing, WLFI s’affichait autour de 0,33 dollars. Très vite, l’excitation s’est emparée des plateformes : sur Binance, le prix a brièvement frôlé 0,50 dollars avant de plonger sous 0,24 dollars le lendemain (aujourd’hui donc). Soit -14% en 24h, avec des pics de volatilité extrêmes : +100% en quelques heures, suivis d’une division par deux. Classique scénario de “pump and dump” post-lancement, alimenté par les ventes rapides d’investisseurs impatients de prendre leurs profits.

Derrière cette agitation, une mécanique bien huilée : sur les 24,6 milliards de WLFI en circulation, environ 4 milliards avaient été débloqués pour la vente publique dès le lancement, soit 20% de l’offre totale. Assez pour créer une pression vendeuse immédiate.

Gouvernance éclair : l’idée d’un buyback

À peine les premiers tokens distribués, un débat de gouvernance est apparu sur le forum de World Liberty Financial : utiliser les frais de liquidité du protocole (Ethereum, BSC, Solana) pour racheter des WLFI sur le marché, avant de les brûler. Objectif : réduire l’offre en circulation et soutenir artificiellement le prix.

Une telle manœuvre, aussi précoce, surprend. En général, ce genre de mécanisme intervient après des mois ou années d’existence, lorsque la base d’utilisateurs est solide. Souvent, les sociétés émettrices de cryptos mettent en place des buybacks pour montrer leur solidité et renforcer la confiance des investisseurs. Ils utilisent ces rachats pour réduire l’offre en circulation, stabiliser le prix et récompenser leur communauté. C’est une stratégie crédible quand la demande est déjà bien installée et que la croissance est organique. Utilisée trop tôt, en revanche, elle peut trahir une faiblesse de fond.

Ici, l’empressement trahit une fragilité structurelle : WLFI n’a pas encore trouvé son prix d’équilibre, et la demande réelle reste très limitée. De plus, les déblocages futurs de tokens risquent d’annuler l’effet de ces rachats.

“MAGA, cette fois avec la crypto”

World Liberty a été lancé en campagne, avec la promesse de “Make America Great Again, this time with crypto”. Depuis, la présidence a poussé un discours pro-cryptopshère, jurant la main légère sur la régulation et vantant les vertus des cryptos pour doper l’économie américaine.

WLFI n’est qu’un étage de la fusée. Des entités liées aux Trump contrôlent environ 80 % de $TRUMP, memecoin évalué à plusieurs milliards. Un trust familial détient un peu plus de la moitié de Trump Media (Truth Social), sociéte cotée qui détient et achète des cryptos, environ 2,5 milliards de dollars de valeur de participation. Addition faite, la pile crypto dépasse aisément la fortune “papier” attribuée au seul WLFI.



Jackpot… ou mirage ?

Les premiers investisseurs WLFI, entrés à 0,015 dollars peuvent dégager de gros gains — même si World Liberty ne leur permet d’échanger au départ qu’un cinquième de leurs jetons. Mais capter du cash à l’avenir restera délicat : en crypto, de faibles ventes peuvent faire dérailler le prix. La volatilité n’a rien d’académique : le memecoin $TRUMP, lancé en janvier, a explosé… puis chuté.

Les critiques pointent le risque d’influence : partenaires et investisseurs auraient des intérêts politiques à se rapprocher de la Maison-Blanche. Exemple cité : la demande pour le stablecoin USD1 de World Liberty serait largement portée par Binance, dont l’ex-fondateur condamné chercherait une grâce présidentielle. Réponse officielle : “Aucun conflit d’intérêts”, assure la porte-parole de la Maison-Blanche. De son côté, World Liberty martèle être une entreprise privée, apolitique — tout en célébrant le “plus grand président de tous les temps”.

La crypto adore ces récits de rupture. Les marchés, eux, ont la mémoire courte — mais une calculette redoutable.

