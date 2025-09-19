Wolters Kluwer a annulé six millions d'actions

Wolters Kluwer annonce avoir finalisé la réduction de son capital approuvée lors de l'AG du 15 mai : 6 000 000 actions détenues en trésorerie ont été annulées, ramenant ainsi le nombre total d'actions composant son capital à 232 516 153.



Suite à cette annulation, le nombre d'actions en auto-détention s'élève désormais à 2 793 930, un nombre représentant actuellement 1,2% du total des actions émises par le groupe néerlandais de solutions, logiciels et services d'information professionnelle.



Ces titres auto-détenus pourront être employés à des fins de réduction de capital, mais une partie pourra être conservée et utilisée pour faire face à des obligations futures dans le cadre de programmes d'intéressement fondés sur des actions.