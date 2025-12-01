Wolters Kluwer a annoncé lundi avoir bouclé la cession de ses métiers de finance, risque et réglementation (FRR) à l'allemand Regnology, une opération qui avait été initialement officialisée au mois de juillet dernier.
L'éditeur néerlandais d'informations professionnelles avait justifié l'opération par sa volonté de focaliser l'activité de sa branche de conformité financière et d'entreprise (FCC) sur le développement de ses métiers de conformité bancaire aux Etats-Unis.
En 2024, la division FRR a généré un chiffre d'affaires de 123 millions d'euros, représentant environ 10% de celui de la branche FCC, mais ses marges bénéficiaires avaient récemment été pénalisées par les investissements consentis afin de mettre à jour son offre suite à l'évolution des accords de Bâle et d'autres exigences réglementaires.
L'opération était basée sur une valeur d'entreprise d'environ 450 millions d'euros.
A la Bourse d'Amsterdam, l'action Wolters Kluwert reculait de 0,3% lundi en fin de matinée, à comparer avec un gain de l'ordre de 0,2% pour l'indice AEX des principales capitalisations néerlandaises. Le titre perd 43% depuis le début de l'année.
Wolters Kluwer N.V. est spécialisé dans la fourniture d'informations professionnelles, de solutions logicielles et de services numériques. Le CA par marché se répartit comme suit :
- santé (26,8%) : marques UpToDate, Lippincott, Medi-Span, Ovid et Health Language ;
- comptabilité et fiscalité (26,4%) : CCH AnswerConnect, CCH Axcess, ADDISON, CCH iFirm, A3 Software, Genya, Twinfield, CCH ProSystem fx et ATX;
- conformité financière et d'entreprise (18,7%) : CT Corporation, BizFilings, eOriginal, ComplianceOne, Lien Solutions, Expere, GainsKeeper et Wiz ;
- juridique et réglementaire (16%) : VitalLaw, Passport, TyMetrix 360°, Kleos, Legisway, LEX, ONE, Schulinck, Wolters Kluwer Online, Kluwer Law International et InView ;
- performance d'entreprise et ESG (12,1%) : CCH Tagetik, Enablon, TeamMate et OneSumX.
La répartition géographique du CA est la suivante : Pays-Bas (4,2%), Europe (23,9%), Amérique du Nord (64,1%), Asie-Pacifique (5,9%) et autres (1,9%).
