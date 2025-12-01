Wolters Kluwer a finalisé la cession de sa division finance, risque et réglementation

Wolters Kluwer a annoncé lundi avoir bouclé la cession de ses métiers de finance, risque et réglementation (FRR) à l'allemand Regnology, une opération qui avait été initialement officialisée au mois de juillet dernier.



L'éditeur néerlandais d'informations professionnelles avait justifié l'opération par sa volonté de focaliser l'activité de sa branche de conformité financière et d'entreprise (FCC) sur le développement de ses métiers de conformité bancaire aux Etats-Unis.



En 2024, la division FRR a généré un chiffre d'affaires de 123 millions d'euros, représentant environ 10% de celui de la branche FCC, mais ses marges bénéficiaires avaient récemment été pénalisées par les investissements consentis afin de mettre à jour son offre suite à l'évolution des accords de Bâle et d'autres exigences réglementaires.



L'opération était basée sur une valeur d'entreprise d'environ 450 millions d'euros.



A la Bourse d'Amsterdam, l'action Wolters Kluwert reculait de 0,3% lundi en fin de matinée, à comparer avec un gain de l'ordre de 0,2% pour l'indice AEX des principales capitalisations néerlandaises. Le titre perd 43% depuis le début de l'année.