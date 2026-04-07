Wolters Kluwer développe ses outils d'intelligence artificielle
Wolters Kluwer annonce la poursuite du développement de son Centre d'Excellence en IA et de sa plateforme propriétaire Foundation and Beyond (FAB), deux atouts majeurs qui lui permettent de proposer rapidement à ses clients des innovations en IA fiables et à forte valeur ajoutée.
La plateforme d'IA d'entreprise FAB de Wolters Kluwer standardise les fonctionnalités essentielles afin que les équipes produit puissent déployer une IA intégrée qui préserve la qualité et la fiabilité attendues par les clients.
"Notre centre d'excellence en IA et notre plateforme FAB nous permettent d'avancer plus vite, sans compromettre la confiance, la sécurité ni la qualité, afin que nos clients bénéficient d'innovations à forte valeur ajoutée là où ils en ont le plus besoin", commente sa CEO Stacey Caywood.
L'organisation technologique de Wolters Kluwer, le Digital eXperience Group (DXG), accompagne les cinq divisions du groupe néerlandais grâce à des plateformes réutilisables et des centres d'excellence transversaux.
Chaque division dispose d'un directeur technique (CTO) aligné sur les objectifs commerciaux. Cette structure, combinée à FAB, a permis d'accélérer les cycles de développement et d'accroître la part du chiffre d'affaires numérique générée par l'IA.
Wolters Kluwer N.V. est spécialisé dans la fourniture d'informations professionnelles, de solutions logicielles et de services numériques. Le CA par marché se répartit comme suit :
- comptabilité et fiscalité (27,1%) : CCH AnswerConnect, CCH Axcess, ADDISON, CCH iFirm, A3 Software, Genya, Twinfield, CCH ProSystem fx et ATX;
- santé (26,1%) : marques UpToDate, Lippincott, Medi-Span, Ovid et Health Language ;
- conformité financière et d'entreprise (20,2%) : CT Corporation, BizFilings, eOriginal, ComplianceOne, Lien Solutions, Expere, GainsKeeper et Wiz ;
- juridique et réglementaire (16,4%) : VitalLaw, Passport, TyMetrix 360°, Kleos, Legisway, LEX, ONE, Schulinck, Wolters Kluwer Online, Kluwer Law International et InView ;
- performance d'entreprise et ESG (10,2%) : CCH Tagetik, Enablon, TeamMate et OneSumX.
La répartition géographique du CA est la suivante : Pays-Bas (4,3%), Europe (25%), Amérique du Nord (63%), Asie-Pacifique (5,8%) et autres (1,9%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.