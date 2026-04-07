Wolters Kluwer développe ses outils d'intelligence artificielle

Wolters Kluwer annonce la poursuite du développement de son Centre d'Excellence en IA et de sa plateforme propriétaire Foundation and Beyond (FAB), deux atouts majeurs qui lui permettent de proposer rapidement à ses clients des innovations en IA fiables et à forte valeur ajoutée.

La plateforme d'IA d'entreprise FAB de Wolters Kluwer standardise les fonctionnalités essentielles afin que les équipes produit puissent déployer une IA intégrée qui préserve la qualité et la fiabilité attendues par les clients.



"Notre centre d'excellence en IA et notre plateforme FAB nous permettent d'avancer plus vite, sans compromettre la confiance, la sécurité ni la qualité, afin que nos clients bénéficient d'innovations à forte valeur ajoutée là où ils en ont le plus besoin", commente sa CEO Stacey Caywood.



L'organisation technologique de Wolters Kluwer, le Digital eXperience Group (DXG), accompagne les cinq divisions du groupe néerlandais grâce à des plateformes réutilisables et des centres d'excellence transversaux.



Chaque division dispose d'un directeur technique (CTO) aligné sur les objectifs commerciaux. Cette structure, combinée à FAB, a permis d'accélérer les cycles de développement et d'accroître la part du chiffre d'affaires numérique générée par l'IA.