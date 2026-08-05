Wolters Kluwer en retrait malgré des bénéfices en amélioration
Wolters Kluwer cède 1,3% à 70,7 EUR à Amsterdam, malgré la publication par le groupe spécialisé dans les informations professionnelles, les solutions logicielles et les services numériques d'un BPA ajusté de 2,83 EUR au titre de son 1er semestre 2026, en hausse de 14% à taux de change constants.
Sa marge opérationnelle ajustée a progressé de 100 points de base à 29,4%, pour un chiffre d'affaires de 3 033 MEUR, en hausse de 4% à taux de change constants et de 5% en croissance organique (dont une progression organique de 6% hors activités d'édition papier).
Les revenus récurrents du groupe (85% du total) ont progressé de 7% en croissance organique, portés en particulier par ceux issus des logiciels cloud (+14% en organique), compensant largement un repli de 3% des revenus non récurrents en organique.
Réagissant à cette publication, KBC Securities salue un solide 1er semestre, avec un chiffre d'affaires parfaitement conforme aux attentes et des marges un peu meilleures que prévu, et maintient sa recommandation "achat" ainsi que son objectif de cours de 154 EUR.
"Malgré le sentiment fortement négatif lié à l'IA, Wolters Kluwer continue de montrer une croissance stable et prévisible. Les produits d'IA de Wolters sont largement adoptés, ce qui soutiendra cette croissance à l'avenir", met en avant la banque belge.
Pour l'ensemble de 2026, Wolters Kluwer confirme notamment viser une croissance de son BPA ajusté d'un pourcentage "élevé à un seul chiffre" à taux de change constants, ainsi qu'une marge opérationnelle ajustée de l'ordre de 28%.
Wolters Kluwer N.V. est spécialisé dans la fourniture d'informations professionnelles, de solutions logicielles et de services numériques. Le CA par marché se répartit comme suit :
- comptabilité et fiscalité (27,1%) : CCH AnswerConnect, CCH Axcess, ADDISON, CCH iFirm, A3 Software, Genya, Twinfield, CCH ProSystem fx et ATX;
- santé (26,1%) : marques UpToDate, Lippincott, Medi-Span, Ovid et Health Language ;
- conformité financière et d'entreprise (20,2%) : CT Corporation, BizFilings, eOriginal, ComplianceOne, Lien Solutions, Expere, GainsKeeper et Wiz ;
- juridique et réglementaire (16,4%) : VitalLaw, Passport, TyMetrix 360°, Kleos, Legisway, LEX, ONE, Schulinck, Wolters Kluwer Online, Kluwer Law International et InView ;
- performance d'entreprise et ESG (10,2%) : CCH Tagetik, Enablon, TeamMate et OneSumX.
La répartition géographique du CA est la suivante : Pays-Bas (4,3%), Europe (25%), Amérique du Nord (63%), Asie-Pacifique (5,8%) et autres (1,9%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.