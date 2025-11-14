Wolters Kluwer a annoncé vendredi avoir conclu un accord en vue de faire l'acquisition de Libra Technology, un spécialiste allemand de l'édition de logiciels alimentés par l'IA à destination des professionnels du droit, pour un montant qui pourrait atteindre 90 millions d'euros.
Cette petite société berlinoise créée en 2023 par deux entrepreneurs, qui compte aujourd'hui une quinzaine d'employés, est à l'origine de Libra AI, un assistant juridique fondé sur l'IA, pensé comme une plateforme intuitive devant permettre aux cabinets d'avocats et aux directions juridiques d'optimiser leurs activités de recherche, de rédaction, de relecture et d'analyse.
Après un lancement en 2024, le service devrait générer un revenu récurrent annuel de l'ordre de cinq millions d'euros d'ici à la fin de l'année.
L'opération, qui prévoit le versement d'un montant initial de 30 millions d'euros qui pourrait être suivi d'autres paiements conditionnés à l'atteinte de certains objectifs, devrait être finalisée d'ici à la fin du mois.
Wolters Kluwer N.V. est spécialisé dans la fourniture d'informations professionnelles, de solutions logicielles et de services numériques. Le CA par marché se répartit comme suit :
- santé (26,8%) : marques UpToDate, Lippincott, Medi-Span, Ovid et Health Language ;
- comptabilité et fiscalité (26,4%) : CCH AnswerConnect, CCH Axcess, ADDISON, CCH iFirm, A3 Software, Genya, Twinfield, CCH ProSystem fx et ATX;
- conformité financière et d'entreprise (18,7%) : CT Corporation, BizFilings, eOriginal, ComplianceOne, Lien Solutions, Expere, GainsKeeper et Wiz ;
- juridique et réglementaire (16%) : VitalLaw, Passport, TyMetrix 360°, Kleos, Legisway, LEX, ONE, Schulinck, Wolters Kluwer Online, Kluwer Law International et InView ;
- performance d'entreprise et ESG (12,1%) : CCH Tagetik, Enablon, TeamMate et OneSumX.
La répartition géographique du CA est la suivante : Pays-Bas (4,2%), Europe (23,9%), Amérique du Nord (64,1%), Asie-Pacifique (5,9%) et autres (1,9%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.