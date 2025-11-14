Wolters Kluwer se renforce dans l'IA juridique avec le rachat de l'allemand Libra

Wolters Kluwer a annoncé vendredi avoir conclu un accord en vue de faire l'acquisition de Libra Technology, un spécialiste allemand de l'édition de logiciels alimentés par l'IA à destination des professionnels du droit, pour un montant qui pourrait atteindre 90 millions d'euros.



Cette petite société berlinoise créée en 2023 par deux entrepreneurs, qui compte aujourd'hui une quinzaine d'employés, est à l'origine de Libra AI, un assistant juridique fondé sur l'IA, pensé comme une plateforme intuitive devant permettre aux cabinets d'avocats et aux directions juridiques d'optimiser leurs activités de recherche, de rédaction, de relecture et d'analyse.



Après un lancement en 2024, le service devrait générer un revenu récurrent annuel de l'ordre de cinq millions d'euros d'ici à la fin de l'année.



L'opération, qui prévoit le versement d'un montant initial de 30 millions d'euros qui pourrait être suivi d'autres paiements conditionnés à l'atteinte de certains objectifs, devrait être finalisée d'ici à la fin du mois.