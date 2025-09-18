Wolters Kluwer : UBS maintient son conseil après de nouvelles prévisions

UBS maintient son opinion neutre sur le titre avec un objectif de cours inchangé de 117 E après l'annonce de chiffre de croissance par le groupe.



'Wolters Kluwer annonce une croissance plus rapide en juillet et août par rapport au premier semestre et accélère son programme de rachat d'actions d'un milliard d'euros' indique UBS dans son étude du jour.



L'analyste estime que l'impact attendu de cette croissance plus importante est neutre sur les prévisions de BPA 2025.



'La croissance de Wolters Kluwer devrait se redresser au second semestre, mais les défis à moyen terme pourraient limiter l'accélération. Nous réduisons le BPA de 3 à 4 % pour l'exercice 2025-2026E' avait indique UBS.