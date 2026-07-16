La prochaine phase de croissance de l'entreprise pourrait dépendre d'une exécution rigoureuse et du calendrier du marché.

Le gouvernement australien mise sur le gaz. À travers sa stratégie gazière pour 2024 (Future Gas Strategy), le gouvernement d'Anthony Albanese a confirmé le rôle clé du gaz jusqu'en 2050, soutenant le développement continu et les investissements à long terme dans le gaz naturel liquéfié (GNL) afin de concilier ambitions à l'exportation et sécurité énergétique nationale. De plus, le budget de l'Australie pour l'exercice 2027 maintient cette dynamique en appuyant le gaz comme combustible de transition crucial.

Ces politiques interviennent à un moment critique. La demande mondiale de GNL devrait bondir de 60 % d'ici 2035, portée par la hausse de la demande en Europe et en Asie. Parallèlement, le déclin de l'offre des gisements historiques australiens renforce la nécessité de nouvelles infrastructures et de nouveaux projets.

C'est ici qu'intervient Woodside Energy Group, le plus grand producteur indépendant de pétrole et de gaz d'Australie et un exportateur majeur de GNL. Actuellement, Woodside Energy mène de front deux projets de croissance pour capter cette demande soutenue. Son projet Scarborough est en bonne voie pour livrer sa première cargaison de GNL génératrice de revenus au quatrième trimestre 2026, suivi par Louisiana LNG au cours de l'exercice 2029, consolidant ainsi sa stratégie de croissance à long terme dans le GNL pour la prochaine décennie. Avant que ces stratégies ne portent leurs fruits, le bilan actuel apparaît toutefois irrégulier.

Des résultats impactés par la météo

Le chiffre d'affaires opérationnel de Woodside Energy au premier trimestre 2026 a reculé de 1,6 % sur un an, s'établissant à 3,26 milliards USD contre 3,31 milliards USD au premier trimestre 2025. Ce repli est surprenant dans la mesure où le volume des ventes de la société au premier trimestre 2026 a progressé de 3 % sur un an pour atteindre 51,7 millions de barils équivalent pétrole (MMboe), contre 50,3 MMboe au premier trimestre 2025.

Pour ne rien arranger, les prix de vente moyens réalisés ont également glissé de 2 % sur un an pour atteindre 63 USD/boe, contre 64 USD/boe au premier trimestre 2025. Pris isolément, ce chiffre ne représente pas une menace pour un producteur d'énergie opérant sur des marchés de matières premières volatils.

Le véritable point noir réside dans la production. Celle-ci a chuté de 8 % sur un an, passant de 49,1 MMboe à 45,2 MMboe, les perturbations liées aux cyclones et aux conditions météorologiques défavorables ayant affecté les opérations australiennes. Les chiffres suggèrent que l'entreprise n'était pas confrontée à un problème de prix au premier trimestre 2026 ; son défi était opérationnel plutôt que dicté par le marché.

Les dépenses d'investissement (capex) totales au premier trimestre 2026 se sont élevées à 1,3 milliard USD, contre 1,8 milliard USD au premier trimestre 2025, le capex de Scarborough étant tombé à 275 millions USD au premier trimestre 2026, contre 322 millions USD un an plus tôt. Malgré les perturbations météorologiques, la direction a maintenu ses prévisions de production pour l'exercice 2026 entre 172 et 186 MMboe, suggérant que cette fourchette était suffisamment large pour absorber l'impact.

Une réévaluation en vue ?

Le cours de l'action Woodside Energy s'est replié par rapport à ses récents sommets. À 29,5 AUD (20,6 USD), le titre a affiché un rendement solide de 22 % au cours des 12 derniers mois. Toutefois, il reste inférieur à son plus haut sur 52 semaines de 35,8 AUD (25,1 USD). Cet écart suggère que les investisseurs restent prudents face à l'incertitude des marchés de l'énergie.

Les valorisations font écho à ce sentiment. Le titre est actuellement valorisé à 10,9 fois les bénéfices prévisionnels pour l'exercice 2026, contre un multiple de cours sur bénéfices (P/E) historique moyen sur trois ans de 14,5x.

Le sentiment des analystes demeure réservé : sur 11 analystes, quatre recommandent l'achat et sept préconisent de conserver le titre. L'objectif de cours moyen de 32,7 AUD (22,9 USD) implique un potentiel de hausse d'environ 9,5 % par rapport aux niveaux actuels. Une exécution opérationnelle rigoureuse continue de soutenir ce potentiel de croissance régulière.

Nuages à l'horizon

Les prix du pétrole constituent le risque principal. Une baisse projetée à 65 USD le baril en 2027, selon l'Agence d'information sur l'énergie (EIA) des États-Unis, pourrait menacer les revenus indexés sur les prix du gaz de Woodside Energy. Les pressions réglementaires accentuent ces défis de marché. Le programme australien de réservation de 20 % du gaz pour le marché intérieur introduit des obstacles en matière de conformité. Woodside Energy fait également face à l'escalade des coûts liée au durcissement des réglementations climatiques et aux menaces croissantes de perturbations du commerce mondial liées aux tensions géopolitiques.