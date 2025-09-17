Workday décide de rachats d'actions pour 4 MdsUSD

Workday est attendu en forte hausse à l'ouverture, au lendemain de l'annonce, par son conseil d'administration, d'une autorisation de rachat d'actions de type A supplémentaire pour quatre milliards de dollars.



Ce programme de rachat d'actions, sans date d'expiration et qui pourra être suspendu à tout moment, vient s'ajouter à l'enveloppe toujours disponible, qui se montait aux environs de 1,2 MdUSD à fin juillet.



L'éditeur de logiciels de gestion basés sur le cloud, destinés aux entreprises et aux administrations, ajoute avoir l'intention de racheter pour 5 MdsUSD de ses propres actions de type A jusqu'à son exercice 2026-27.



'Le calendrier et le montant total des rachats d'actions dépendront des conditions d'activité, économiques et de marché, des besoins de l'entreprise et réglementaires, des cours prévalents de l'action, et d'autres considérations', précise-t-il.