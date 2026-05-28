Workday et Google Cloud renforcent leur partenariat stratégique
Workday et Google Cloud, filiale d'Alphabet, annoncent un partenariat stratégique élargi pour "rapprocher les agents IA des ressources humaines (RH) et de la finance des personnes qui en ont besoin, directement à l'intérieur des applications qu'elles utilisent chaque jour".
En combinant le Workday Agent System of Record (ASOR) et la feuille de route des agents avec la plateforme d'agents prête pour l'entreprise de Google Cloud et ses modèles de pointe, le partenariat créera une base où des agents de Workday, de Google Cloud et de tiers collaboreront sur de véritables flux de travail, avec une gouvernance et une sécurité intégrées.
La nouvelle collaboration intègre directement l'agent libre-service Sana de Workday dans Gemini Enterprise, permettant désormais aux employés de poser une question dans Gemini Enterprise et d'obtenir une réponse personnalisée directement de Workday.
De plus, Gemini est désormais le modèle d'IA par défaut dans Sana for Workday, offrant aux clients "une expérience plus cohérente et de haute qualité pour le travail nuancé que les équipes RH et finance gèrent quotidiennement".
Un lien approfondi entre Gemini et Workday Data Cloud permet aux entreprises de faire passer le travail RH et finance des rapports statiques à une action immédiate, sans que les données ne quittent l'environnement sécurisé de Workday.
Sana Self-Service Agent à Gemini Enterprise est disponible dès aujourd'hui en accès anticipé pour les clients Workday éligibles. Workday Data Cloud est désormais disponible pour les premiers utilisateurs et sera généralement disponible plus tard cette année.
Workday Inc. est spécialisé dans l'édition de logiciels de gestion basés sur le cloud destinés aux entreprises, aux institutions éducatives et aux organismes gouvernementaux. Le groupe propose des solutions de gestion financière, de gestion des ressources humaines et d'analyses dédiés aux secteurs de la finance, de la technologie, de la communication, des services professionnels, de la santé, de la pharmacie, de l'assurance, de l'industrie manufacturière, de la distribution, de l'hôtellerie, de l'enseignement supérieur et de l'administration gouvernementale.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de contrats d'abonnement (91,4%) et de services professionnels (8,6%).
75% du CA est réalisé aux Etats-Unis.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.