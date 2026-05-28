Workday et Google Cloud renforcent leur partenariat stratégique

Workday et Google Cloud, filiale d'Alphabet, annoncent un partenariat stratégique élargi pour "rapprocher les agents IA des ressources humaines (RH) et de la finance des personnes qui en ont besoin, directement à l'intérieur des applications qu'elles utilisent chaque jour".

En combinant le Workday Agent System of Record (ASOR) et la feuille de route des agents avec la plateforme d'agents prête pour l'entreprise de Google Cloud et ses modèles de pointe, le partenariat créera une base où des agents de Workday, de Google Cloud et de tiers collaboreront sur de véritables flux de travail, avec une gouvernance et une sécurité intégrées.



La nouvelle collaboration intègre directement l'agent libre-service Sana de Workday dans Gemini Enterprise, permettant désormais aux employés de poser une question dans Gemini Enterprise et d'obtenir une réponse personnalisée directement de Workday.



De plus, Gemini est désormais le modèle d'IA par défaut dans Sana for Workday, offrant aux clients "une expérience plus cohérente et de haute qualité pour le travail nuancé que les équipes RH et finance gèrent quotidiennement".



Un lien approfondi entre Gemini et Workday Data Cloud permet aux entreprises de faire passer le travail RH et finance des rapports statiques à une action immédiate, sans que les données ne quittent l'environnement sécurisé de Workday.



Sana Self-Service Agent à Gemini Enterprise est disponible dès aujourd'hui en accès anticipé pour les clients Workday éligibles. Workday Data Cloud est désormais disponible pour les premiers utilisateurs et sera généralement disponible plus tard cette année.