Workday met la main sur Sana pour 1,1 milliard de dollars

Workday annonce avoir conclu un accord définitif pour acquérir Sana, une 'entreprise d'IA de premier plan qui crée la prochaine génération d'outils de connaissances d'entreprise', pour un montant d'environ 1,1 milliard de dollars.



'Sana est à l'avant-garde de l'IA pour le travail, en développant des outils intuitifs qui élèvent les humains grâce à l'IA. Ses produits phares ont déjà servi plus d'un million d'utilisateurs dans des centaines d'entreprises', souligne le groupe américain.



En plus d'offrir une nouvelle expérience Workday, Sana continuera à développer Sana Learn et Sana Agents. Dans le cadre du groupe, il sera en mesure d'accélérer sa croissance et d'offrir encore plus d'innovation à ses clients à grande échelle.



La transaction devrait être finalisée au cours du quatrième trimestre de l'exercice en cours de Workday (qui s'achèvera le 31 janvier 2026), sous réserve de la satisfaction des conditions de clôture habituelles.