Workday renforce sa présence en Inde pour accélérer dans l'intelligence artificielle
Workday prévoit de poursuivre rapidement l'expansion de ses effectifs en Inde afin d'accompagner ses investissements croissants dans l'intelligence artificielle et l'ouverture de nouveaux bureaux dans le pays. L'éditeur américain de logiciels RH et de gestion d'entreprise dispose déjà de bureaux à Mumbai et dans deux autres villes indiennes, et prévoit désormais de s'implanter à Delhi et Bangalore. Les effectifs du groupe en Inde ont plus que doublé en un peu plus d'un an pour atteindre environ 1 300 salariés.
L'Inde est devenue un marché stratégique pour les multinationales grâce à sa vaste main-d'oeuvre qualifiée, ses coûts compétitifs et ses capacités croissantes dans les métiers technologiques et financiers. Workday compte déjà plus de 1 800 clients dans le pays sur un total mondial de 11 500 entreprises utilisatrices, parmi lesquelles figurent Target, Netflix et Nvidia. Le groupe prévoit de maintenir le même rythme de recrutements dans les prochains mois, selon le président de Workday Inde, Sunil Jose.
Workday entend également renforcer ses investissements dans l'intelligence artificielle, aussi bien pour ses opérations internes que pour ses produits destinés aux entreprises. Selon Sunil Jose, les agents d'IA du groupe sont de plus en plus utilisés dans les domaines de la paie, du recrutement, de la finance et de la gestion des dépenses afin d'automatiser les tâches répétitives. Le dirigeant affirme qu'un grand distributeur mondial a ainsi réduit ses délais de recrutement de 70% grâce à ces outils. Cette dynamique intervient alors que les centres technologiques implantés en Inde recrutent massivement des spécialistes de l'IA générative et de l'analyse de données.
Workday Inc. est spécialisé dans l'édition de logiciels de gestion basés sur le cloud destinés aux entreprises, aux institutions éducatives et aux organismes gouvernementaux. Le groupe propose des solutions de gestion financière, de gestion des ressources humaines et d'analyses dédiés aux secteurs de la finance, de la technologie, de la communication, des services professionnels, de la santé, de la pharmacie, de l'assurance, de l'industrie manufacturière, de la distribution, de l'hôtellerie, de l'enseignement supérieur et de l'administration gouvernementale.
Le CA par source de revenus se ventile entre ventes de contrats d'abonnement (91,4%) et de services professionnels (8,6%).
75% du CA est réalisé aux Etats-Unis.
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.