L’action Workday a bondi de près de 9% mercredi après l’annonce de l’arrivée d’Elliott Investment Management, qui a pris une participation d’environ 2 milliards de dollars. Le fonds activiste a salué le plan pluriannuel récemment présenté par l’éditeur de logiciels, centré sur l’amélioration de son modèle opérationnel et de sa stratégie d’allocation du capital. Elliott estime que cette feuille de route créera une "valeur substantielle sur le long terme".

Dans un communiqué, le fonds a souligné les progrès réalisés par la direction de Workday, dirigée par Carl Eschenbach et son directeur financier Zane Rowe, mettant en avant la solidité de sa franchise logicielle, son potentiel de croissance, son taux de fidélisation client et l’expérience de son équipe dirigeante. Cette reconnaissance constitue un signal positif pour l’entreprise, spécialisée dans les logiciels de gestion financière et des ressources humaines, alors qu’elle affronte une concurrence accrue sur le marché du cloud.

Workday cherche à élargir son offre et a annoncé en août l’acquisition de Paradox, société développant des solutions d’intelligence artificielle conversationnelle pour le recrutement, sans en préciser le montant. Malgré ce rebond boursier, le titre reste en baisse d’environ 15% depuis le début de l’année, reflétant les incertitudes entourant le secteur technologique.