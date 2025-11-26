Workday a dévoilé mardi soir des résultats financiers conformes aux attentes mais jugés décevants en matière de dynamique commerciale, entraînant une baisse de près de 10% durant la séance de ce mercredi. Au troisième trimestre fiscal clos le 31 octobre, les revenus d’abonnement ont progressé de 14,6% sur un an à 2,24 milliards de dollars, en ligne avec les prévisions. Le chiffre d’affaires total s’élève à 2,43 milliards, légèrement au-dessus des 2,42 milliards anticipés, tandis que le bénéfice par action a atteint 2,32 dollars, surpassant les attentes de 2,18 dollars.

Les inquiétudes des investisseurs portent principalement sur les prévisions prudentes du groupe pour le trimestre en cours. Workday prévoit 2,36 milliards de dollars de revenus d’abonnement, un niveau à peine supérieur aux 2,35 milliards attendus. Cette modération s’explique notamment par une demande plus faible dans l’enseignement supérieur, un secteur sensible à la conjoncture budgétaire. Dans un climat économique incertain, certains clients majeurs comme Visa, United Airlines ou FedEx freinent leurs investissements en logiciels.

Face à une concurrence soutenue de la part d’acteurs comme Oracle, SAP ou Automatic Data Processing, Workday voit sa croissance ralentir après plusieurs trimestres dynamiques. Malgré la solidité de ses fondamentaux financiers, le marché s’inquiète de cette perte de vitesse dans les nouvelles signatures, notamment sur ses offres cloud, qui constituaient jusqu’ici le moteur principal de sa performance.