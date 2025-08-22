Workday : une rentabilité améliorée au 2e trimestre

Workday a dévoilé jeudi soir un BPA non GAAP de 2,21 dollars au titre de son deuxième trimestre 2025-26, contre 1,75 dollar un an auparavant, ainsi qu'une marge opérationnelle ajustée en amélioration de 4,1 point à 29%.



L'éditeur de logiciels de gestion basés sur le cloud, destinés aux entreprises et aux administrations, a vu ses revenus croitre de 12,6% à 2,35 milliards de dollars, dont des revenus d'abonnement en hausse de 14% à 2,17 milliards.



'Workday a réalisé un nouveau trimestre solide, grâce à l'innovation de notre IA et de nos plateformes, à notre dynamique internationale et à un écosystème qui continue de croître à nos côtés', commente son CEO Carl Eschenbach.



Sur ces bases, et en intégrant aussi l'acquisition de Paradox, Workday remonte ses objectifs annuels pour viser désormais une marge opérationnelle ajustée d'environ 29% et des revenus d'abonnement en croissance de 14% à 8,815 milliards.