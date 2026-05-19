A l'issue de cette opération, financée par la trésorerie disponible, Worldline détiendra 100% de sa filiale grecque.
Cet accord soutient les initiatives de simplification décrites dans le plan de transformation North Star 2030 et est conforme à la stratégie de Worldline visant à concentrer ses ressources sur ses principaux marchés de paiement européens.
Le partenariat entre Worldline et Eurobank a généré une croissance et une valeur ajoutée significative pour les commerçants en Grèce. La société entend maintenir son partenariat commercial stratégique solide et durable avec Eurobank, en s'appuyant sur le vaste réseau de la banque comme canal de distribution clé pour ses produits et services de paiement, destinés aux commerçants physiques et en ligne. Le groupe s'engage également à soutenir le développement du commerce grec, qui figure parmi les marchés les plus dynamiques de Worldline.
Cette transaction a été incluse dans les projections du ratio dette nette/Ebitda du groupe pour 2026, qui devrait être inférieur à 2x à la fin de 2026.
Worldline figure parmi les 1ers prestataires mondiaux de services de paiements électroniques et de services transactionnels. Le CA par activité se répartit comme suit :
- services aux commerçants (80,3%) : ce pôle permet aux commerçants d'augmenter leurs ventes et d'améliorer l'expérience de leurs clients dans un environnement sécurisé et de confiance, avec une expertise et une couverture paneuropéenne exceptionnelle ;
- services financiers (19,7%) : ce pôle assure, au premier rang en Europe, le traitement des données financières et permet aux institutions financières de déployer des technologies transformantes, gérer les risques et la fraude, optimiser les processus et assurer l'excellence opérationnelle.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (6,1%), Europe du Sud (16,5%), Europe centrale et de l'Est (36,6%), Europe du Nord (29,7%) et autres (11,1%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.