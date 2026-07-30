Worldline ajuste certains objectifs après ses semestriels
En pleine mise en oeuvre de son plan de transformation "North Star" et au terme de son processus de recentrage stratégique, le spécialiste français des paiements a affiché des progrès notables en matière de désendettement et de gestion du cash, tout en ajustant légèrement son objectif de chiffre d'affaires annuel.
Sur le périmètre post-recentrage, le chiffre d'affaires semestriel de Worldline atteint 1 736 millions d'euros, enregistrant une quasi-stabilité (-0,2% en organique). Sur le seul deuxième trimestre, les revenus se sont élevés à 904 millions d'euros, traduisant deux dynamiques opposées : +2% pour les services aux commerçants et -6,9% pour les services financiers.
Sur le semestre, l'Ebitda ajusté s'est élevé à 294 millions d'euros, soit une marge de 16,9%, soutenu par la maîtrise des charges opérationnelles. Le groupe a toutefois ajusté certains de ses objectifs financiers annuels. La croissance du chiffre d'affaires est désormais attendue de stable à légèrement positive, contre de +1 à +3% précédemment. L'objectif d'Ebitda ajusté a été confirmé entre 630 et 650 millions d'euros. En revanche, le flux de trésorerie, précédemment attendue entre -80 et -40 millions d'euros, devrait finalement se situer entre -60 et -40 millions d'euros.
Worldline figure parmi les 1ers prestataires mondiaux de services de paiements électroniques et de services transactionnels. Le CA par activité se répartit comme suit :
- services aux commerçants (80,3%) : ce pôle permet aux commerçants d'augmenter leurs ventes et d'améliorer l'expérience de leurs clients dans un environnement sécurisé et de confiance, avec une expertise et une couverture paneuropéenne exceptionnelle ;
- services financiers (19,7%) : ce pôle assure, au premier rang en Europe, le traitement des données financières et permet aux institutions financières de déployer des technologies transformantes, gérer les risques et la fraude, optimiser les processus et assurer l'excellence opérationnelle.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (6,1%), Europe du Sud (16,5%), Europe centrale et de l'Est (36,6%), Europe du Nord (29,7%) et autres (11,1%).
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Investisseur
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Globale
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Qualité
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ESG MSCI
ESG MSCI
Le score ESG MSCI évalue la performance environnementale, sociale et de gouvernance d’une entreprise selon la méthodologie de MSCI. Il positionne l’entreprise par rapport à ses pairs sectoriels sur une échelle allant de CCC (très faible) à AAA (excellente). Ce score est utilisé par les investisseurs pour intégrer les critères extra-financiers dans leurs décisions.