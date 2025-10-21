Le chiffre d'affaires de Worldline a atteint 1 149 millions d'euros au 3ème trimestre, en baisse de 0,8% par rapport au 3ème trimestre 2024.
Le chiffre d'affaires des Services aux Commerçants s'inscrit à 862 millions d'euros, en baisse de 0,1% par rapport au 3ème trimestre 2024 et une baisse de 3,5 % sur la base du chiffre d'affaires net.
Pour 2025, Worldline anticipe une baisse organique des ventes du Groupe entre 1% et 4% (low single digit percentage), avec une amélioration au 2ème semestre par rapport au 1er semestre. La direction maintient sa priorité à la maîtrise des coûts et confirme l'objectif d'économies de coûts cash de 50 MEUR en base annuelle d'ici fin 2025.
L'EBE devrait se situer entre 830 et 855mEUR, impacté par une baisse du chiffre d'affaires et un mix client et secteur encore négatif.
Le flux de trésorerie disponible devrait se situer entre -30mEUR et EUR0m+, en fonction de l'EBE ajusté, avec un contrôle strict des dépenses d'investissement et une hausse des coûts de financement.
Worldline figure parmi les 1ers prestataires mondiaux de services de paiements électroniques et de services transactionnels. Le CA par activité se répartit comme suit :
- services aux commerçants (73,2%) : ce pôle permet aux commerçants d'augmenter leurs ventes et d'améliorer l'expérience de leurs clients dans un environnement sécurisé et de confiance, avec une expertise et une couverture paneuropéenne exceptionnelle ;
- services financiers (19,2%) : ce pôle assure, au premier rang en Europe, le traitement des données financières et permet aux institutions financières de déployer des technologies transformantes, gérer les risques et la fraude, optimiser les processus et assurer l'excellence opérationnelle ;
- mobilité & services web transactionnels (7,6%) : ce pôle apporte, au-delà du traitement du paiement, l'expertise sur de nouveaux marchés avec des solutions de dématérialisation sécurisée, d'IoT et de billetterie électronique.
La répartition géographique du CA est la suivante : France (12%), Europe du Sud (9%), Europe du Nord (34,7%), Europe centrale et de l'Est (34,1%) et autres (10,2%).
Ce super rating est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Valorisation (Composite), Révisions BNA 4 mois et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Investisseur
Investisseur
Ce super rating composite est le résultat d'une moyenne pondérée des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions BNA 1 an et Visibilité (Composite). Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Globale
Globale
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Fondamentaux (Composite), Valorisation (Composite), Révisions Fondamentaux (Composite), Consensus (Composite) et Visibilité (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 4 de ces 5 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.
Qualité
Qualité
Ce rating composite est le résultat d'une moyenne des classements selon les ratings Rentabilité (Composite), Profitabilité (Composite) et Santé financière (Composite). L'entreprise doit être couverte par au moins 2 de ces 3 ratings pour que le calcul soit effectué. Nous vous recommandons de lire attentivement les descriptions associées.