Le chiffre d'affaires de Worldline a atteint 1 149 millions d'euros au 3ème trimestre, en baisse de 0,8% par rapport au 3ème trimestre 2024.

Le chiffre d'affaires des Services aux Commerçants s'inscrit à 862 millions d'euros, en baisse de 0,1% par rapport au 3ème trimestre 2024 et une baisse de 3,5 % sur la base du chiffre d'affaires net.

Pour 2025, Worldline anticipe une baisse organique des ventes du Groupe entre 1% et 4% (low single digit percentage), avec une amélioration au 2ème semestre par rapport au 1er semestre. La direction maintient sa priorité à la maîtrise des coûts et confirme l'objectif d'économies de coûts cash de 50 MEUR en base annuelle d'ici fin 2025.

L'EBE devrait se situer entre 830 et 855mEUR, impacté par une baisse du chiffre d'affaires et un mix client et secteur encore négatif.

Le flux de trésorerie disponible devrait se situer entre -30mEUR et EUR0m+, en fonction de l'EBE ajusté, avec un contrôle strict des dépenses d'investissement et une hausse des coûts de financement.